ПВК «Схід» рассказали, сколько «Шахедов» сбили над Днепропетровщиной (ВИДЕО)

По словам Воздушных сил Украины, вчера наши защитники уничтожили 20 ударных БПЛА. 9 из них приземлили именно в зоне ответственности ПВК «Схід». Три из них на Днепропетровщине.
Там также уточнили, что дроны пытались атаковать критическую инфраструктуру в ряде регионов Украины. Всего с 18:00 до 23:55 было уничтожено 20 дронов. В охоте участвовали Воздушные силы и другие подразделения Сил обороны.
Пуски баражирующих боеприпасов россияне совершили с восточного побережья Азовского моря.
Отметим, что ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что «шахеды» атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском и Никопольском районах.
А вот так «шахеды» сбивали в ночь на 10 февраля.
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП
В Днепре на рейсы вернули электротранспорт, но сократили времы его…
5 февраля в Донецкой области, защищая свободу и независимость украинского…
Собака, которая гуляла с хозяйкой, облаяла прохожего.
На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП
В Днепре на рейсы вернули электротранспорт, но сократили времы его работы.
Днепропетровщину ночью атаковали беспилотники.
Зонт сегодня не понадобится!
5 февраля в Донецкой области, защищая свободу и независимость украинского народа, погиб солдат Бондаренко Павел Викторович. Об этом сообщил городской голова г. Каменское.
Сегодня, 10 февраля, при содействии Минреинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины.
Собака, которая гуляла с хозяйкой, облаяла прохожего.
В связи с отключениями электроэнергии в Днепре в некоторых домах вечером 10 февраля нет света и отопления.
Українські військові завдали ударів по ворожих позиціях зенітно-ракетних комплексів та знищили склад боєприпасів РФ. Окупанти продовжують наступати у Донецькій, Луганській та Харківській областях.
В результате постоянных российских атак в Украине повреждено около половины подстанций "Укрэнерго" и почти 20 энергоблоков ТЭС.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!