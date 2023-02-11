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  • ПВК «Схід» рассказали, сколько «Шахедов» сбили над Днепропетровщиной (ВИДЕО)

ПВК «Схід» рассказали, сколько «Шахедов» сбили над Днепропетровщиной (ВИДЕО)

Сегодня 09:23
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Наши силы обороны уничтожили 20 ударных дронов.

Новости Днепра про ПВК

По словам Воздушных сил Украины, вчера наши защитники уничтожили 20 ударных БПЛА. 9 из них приземлили именно в зоне ответственности ПВК «Схід». Три из них на Днепропетровщине.

Там также уточнили, что дроны пытались атаковать критическую инфраструктуру в ряде регионов Украины. Всего с 18:00 до 23:55 было уничтожено 20 дронов. В охоте участвовали Воздушные силы и другие подразделения Сил обороны.

Пуски баражирующих боеприпасов россияне совершили с восточного побережья Азовского моря.

Отметим, что ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что «шахеды» атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском и Никопольском районах.

Новости Днепра про ПВК

А вот так «шахеды» сбивали в ночь на 10 февраля.

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