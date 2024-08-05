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Пуля выбила глаз и застряла в позвонке: в Днепре спасают раненого военного

Сегодня 20:49
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В Днепре спасают военного, которому пуля выбила глаз.

Новости Днепра про Пуля выбила глаз и застряла в позвонке: в Днепре спасают раненого военного

Историю Руслана, получившего тяжелое ранение, рассказал главврач одного из медучреждений Днепра.

Вражеская пуля попала военному в глаз и разорвав пазухи, забралась глубоко в первые шейные позвонки. Сейчас мужчину готовят к сверхтяжелой операции, но, несмотря на это, он не теряет чувство юмора.

Юмор его бодрит… “Правда – это то, во что мы верим, – говорит Руслан, положив свою руку в руку жены”.

Пока у Руслана выбит глаз, но душа не унывает – он дома в Днепре, говорят врачи. Военный на вопрос о ранении отвечает шутками.

На вопрос: помнишь, как получил ранение, отвечает с юмором – в бою калибр и номер автомата, из которого стреляли, не записал, – шутит Руслан.

Врачи переживают, а сам Руслан на полном позитиве общается с женой Людмилой и дочерью Аделиной, которой семь лет, спрашивая у них: как там на 12 квартале, где они проживают, что за это время изменилось.

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Новости Днепра про Пуля выбила глаз и застряла в позвонке: в Днепре спасают раненого военногоУкраїнська Новости Днепра про Пуля выбила глаз и застряла в позвонке: в Днепре спасают раненого военногоРусский

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