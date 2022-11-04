Псевдо банкиры: в Днепропетровской области накрыли call-центр на 20 сотрудников

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
В офисе мошеннического call-центра правоохранители провели обыски. Операторы каждый день звонили людям, называя себя работниками банка. Далее они просили жертв назвать конфиденциальные данные о своих счетах.
Используя эту информацию, мошенники присваивали чужие деньги, переводя их на другие счета. Правоохранители изъяли в офисе фигурантов черновые записи, коммутаторы, мобильные телефоны, компьютеры. Технику передали на экспертизу.
По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в крупных размерах, незаконные операции с электронно-вычислительной техникой).
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