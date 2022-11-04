Псевдо банкиры: в Днепропетровской области накрыли call-центр на 20 сотрудников

В Каменском правоохранители разоблачили мошеннический call-центр с 20 сотрудниками и офисом в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

В офисе мошеннического call-центра правоохранители провели обыски. Операторы каждый день звонили людям, называя себя работниками банка. Далее они просили жертв назвать конфиденциальные данные о своих счетах.

Используя эту информацию, мошенники присваивали чужие деньги, переводя их на другие счета. Правоохранители изъяли в офисе фигурантов черновые записи, коммутаторы, мобильные телефоны, компьютеры. Технику передали на экспертизу.

По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в крупных размерах, незаконные операции с электронно-вычислительной техникой).

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