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  • Псевдо банкиры: в Днепропетровской области накрыли call-центр на 20 сотрудников

Псевдо банкиры: в Днепропетровской области накрыли call-центр на 20 сотрудников

Сегодня 10:00
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В Каменском правоохранители разоблачили мошеннический call-центр с 20 сотрудниками и офисом в центре города.

Новости Днепра про Псевдо банкиры: в Днепропетровской области накрыли call-центр на 20 сотрудников

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. 

В офисе мошеннического call-центра правоохранители провели обыски. Операторы каждый день звонили людям, называя себя работниками банка. Далее они просили жертв назвать конфиденциальные данные о своих счетах. 

Используя эту информацию, мошенники присваивали чужие деньги, переводя их на другие счета. Правоохранители изъяли в офисе фигурантов черновые записи, коммутаторы, мобильные телефоны, компьютеры. Технику передали на экспертизу. 

По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в крупных размерах, незаконные операции с электронно-вычислительной техникой).

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