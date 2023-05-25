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  • Привязали веревкой к дереву и бросили: в Днепре ищут хозяев забытого лабрадора

Привязали веревкой к дереву и бросили: в Днепре ищут хозяев забытого лабрадора

Сегодня 16:18
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В Днепре ищут владельцев собаки, которую нашли привязанной к дереву в лесополосе.

Новости Днепра про Привязали веревкой к дереву и бросили: в Днепре ищут хозяев забытого лабрадора

В четверг, 25 мая, к сотрудникам КП Зооконтроль попала собака, найденная в лесополосе вблизи улицы Кольцевой. Ловцы говорят, что животное было привязано веревкой к одному из деревьев.

Сотрудники говорят, что собака — девочка, которая недавно родила и кормит щенков.

Состояние ее неудовлетворительное. Срочно нужно найти владельцев, потому что девочка кормящая, — отметили в Зооконтроле.

В комментариях предположили, что собаку могли бросить в лесополосе специально.

Зачем искать хозяев, если они скорее всего и привязали, гниды, — не сдерживают эмоций горожане.

Как объяснили в КП Зооконтроль, не совсем понятно кто именно бросил собаку, поэтому они пытаются найти хозяев. Возможно, животное забыли. Если нет, будут искать новую семью.

А вы уверены, что это сделали владельцы? Ситуации бывают разные, поэтому мы поищем владельцев. В противном случае будем пристраивать красавицу в новую семью, — ответили на вопросы днепрян сотрудники Зооконтроля.

Детали ТУТ.

Напомним, ранее мы писали о спасении собаки, которая рухнула в полутораметровую яму. Животному повезло — его освободили из ловушки ГСЧС-ники. Также мы рассказывали о коте Янтарике, который потерял лапку на железнодорожных путях и нуждается в помощи. А вот на территории школы №135 днепряне выгуливали собак.

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Новости Днепра про Привязали веревкой к дереву и бросили: в Днепре ищут хозяев забытого лабрадораУкраїнська Новости Днепра про Привязали веревкой к дереву и бросили: в Днепре ищут хозяев забытого лабрадораРусский

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