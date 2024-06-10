Привезена с горы Афон: в Каменском выставили на продажу икону за 3,6 млн грн

Объявление о продаже иконы появилось на ОЛХ. Там указывается, что на ней изображен Пантелеймон Целитель и привезена она с самой горы Афон — самая большая в мире ячейка православного монашества на полуострове Айон-Орос, на северо-восточном побережье Греции. Также автор отмечает, что образ создан в XVIIІ-XIX веке.
В описании указано, что икона не реставрировалась.
«Продам старинную икону, икона не реставрировалась, состояние на фото», — отметил автор, не указывающий своих контактов. Связаться с ним можно только через чат онлайн на ОЛХ.
Известно, что икону уже пытались продать в августе 2023 года за 100 тысяч гривен на сайте для покупки антиквариата «Violity». Также – за 12 тысяч гривен на этой же площадке в ноябре.
Там автор из Каменского указывал, что икона перешла ему в наследство от прабабушки, которую она привезла с горы Афон в конце XVIII века в начале XIX века.
Читайте также:
Автор:
Сумма отпускных выплат рассчитывается исходя из среднедневной заплаты за последние…
Компания из Днепра "Эксполайт" присоединилась к созданию уникальной подсветки TBC…
В Днепре пассажирке в одной из маршруток подложили на сиденье…
Стало известно, как изменились цены на новостройки, вторичную недвижимость и…
В Днепропетровской области мужчину чуть не переехал поезд.
Враг распространяет дезинформацию о вознаграждении за обнаружение уклоняющихся.
Сумма отпускных выплат рассчитывается исходя из среднедневной заплаты за последние 12 месяцев перед тем, когда человек уходит в отпуск.
В Днепре заметили кошку, похожую на рысь.
В приложении "Дия" можно будет получать информацию от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Компания из Днепра "Эксполайт" присоединилась к созданию уникальной подсветки TBC банка в столице Грузии Тбилиси.
В Днепре пассажирке в одной из маршруток подложили на сиденье шприц.
Стало известно, как изменились цены на новостройки, вторичную недвижимость и аренду в Днепропетровской области и других регионах Украины.
Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть ребенка, как его занять и «оторвать» от телефона или компьютера или хотя бы чтобы за планшетом он проводил время с пользой.
"Народная тропа" возле Славутича вернулась.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!