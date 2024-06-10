Привезена с горы Афон: в Каменском выставили на продажу икону за 3,6 млн грн

В Каменском продают икону Пантелеймона Целителя за 3,6 миллиона гривен.

Объявление о продаже иконы появилось на ОЛХ. Там указывается, что на ней изображен Пантелеймон Целитель и привезена она с самой горы Афон — самая большая в мире ячейка православного монашества на полуострове Айон-Орос, на северо-восточном побережье Греции. Также автор отмечает, что образ создан в XVIIІ-XIX веке.

В описании указано, что икона не реставрировалась.

«Продам старинную икону, икона не реставрировалась, состояние на фото», — отметил автор, не указывающий своих контактов. Связаться с ним можно только через чат онлайн на ОЛХ.

Известно, что икону уже пытались продать в августе 2023 года за 100 тысяч гривен на сайте для покупки антиквариата «Violity». Также – за 12 тысяч гривен на этой же площадке в ноябре.

Там автор из Каменского указывал, что икона перешла ему в наследство от прабабушки, которую она привезла с горы Афон в конце XVIII века в начале XIX века.

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