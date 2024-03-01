Привет, весна: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода ожидается утром и днем. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 1 марта:
Читайте также:
Автор:
В Днепре в конце февраля уже отцветают одуванчики.
Вот-вот и наступит календарная весна.
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Парковка нарушителям обойдется в копеечку.
Есть угроза БПЛА.
В Днепре в конце февраля уже отцветают одуванчики.
В Днепре идет распродажа имущества Днепропетровского трубного завода.
Из больницы Днепра исчез пациент.
В Кривом Роге служебная собака помогла раскрыть преступление.
Вечная слава Герою!
В исторический музей Днепра привезли каменную бабу, которую эвакуировали из прифронтового поселка в Донецкой области.
Работники бюджетной сферы в Украине имеют право на получение материальной помощи на оздоровление. Выдается она раз в год, перед отпуском.
В судебном заседании мужчина свою вину не признал.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!