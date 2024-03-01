Привет, весна: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода ожидается утром и днем. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

В Днепре в конце февраля уже отцветают одуванчики.

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