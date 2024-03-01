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Привет, весна: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Привет, весна: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода ожидается утром и днем. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 1 марта: 

  • Какой первый день марта — такой и вся весна будет.
  • Снегопад в этот день сулит хорошую рыбалку летом.
  • Плещется вода на льду водоема — ждите теплые дни.
  • Если вороны каркают громко — скоро похолодает.
  • Длинные сосульки — весна будет долгой.
  • Облака высоко плывут — к хорошей погоде.
  • Вокруг Луны видно кольцо — к ветру.

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Новости Днепра про Привет, весна: сегодня в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Привет, весна: сегодня в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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