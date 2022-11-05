Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Привет от Миды: что сейчас с орланом, которого искали всем городом в Днепре

Сегодня 17:32
просмотров

Орлан Мида, которого искали всем Днепром, передал привет всем, кто волновался о его здоровье.
Новости Днепра про Привет от Миды: что сейчас с орланом, которого искали всем городом в Днепре

Міда передає привіт

Орлан Мида, которого разыскивали днепряне несколько дней назад, чувствует себя хорошо. Об этом рассказала зоозащитница Вероника Конькова.

По словам Вероники, Мида чувствует себя хорошо, многодневная прогулка по Днепру не сильно испортила птичке здоровье. Более того, орлан передает привет всем, кто переживал о его судьбе.

Мида несколько постройнела и у нее есть небольшие проблемы со здоровьем, но птичка в надежных руках.

Всем привет от орлана Миды! Сегодня навестили врача, сдали анализы. Общее состояние удовлетворительное, она несколько стройнее, чем нужно, и есть признаки трихомоноза
Но все – не критическое. Терапию назначили, дальше дело за лекарством и полноценным питанием.
Через 2 недели контрольный прием, — отметила Вероника.

Новости Днепра про Привет от Миды: что сейчас с орланом, которого искали всем городом в Днепре

Напомним, несколько дней назад на складе супермаркета АТБ сотрудники увидели птицу похожую на орла. Позже оказалось, что это орлан, живущий у военного дома. Сейчас мужчина служит на фронте, поэтому оставил птицу на соседку, которая выпустила пернатого.

Миду искали по всему городу два дня. К счастью, все кончилось хорошо.

Новости Днепра про Привет от Миды: что сейчас с орланом, которого искали всем городом в Днепре

#

 

Читайте также:

Новости Днепра про Привет от Миды: что сейчас с орланом, которого искали всем городом в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Привет от Миды: что сейчас с орланом, которого искали всем городом в ДнепреРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парня
    Новости Днепра
    Сегодня 19:51
    Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парня

    В центре Днепра трое неизвестных избили парня.

    В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен
    Новости Днепра
    Сегодня 19:29
    В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен

    В Днепре мужчина ограбил киоск с хлебом.

    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ
    Новости Днепра
    Сегодня 19:09
    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ

    В Днепре кардиохирурги извлекли обломок из сердца бойца.

    Погибли трое: на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:18
    Погибли трое: на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария (ФОТО)

    На Днепропетровщине произошла жуткая авария.

    Последние новости

    Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парня
    Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парня

    В центре Днепра трое неизвестных избили парня.

    Сегодня 19:51
    просмотров
    В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен
    В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен

    В Днепре мужчина ограбил киоск с хлебом.

    Сегодня 19:29
    просмотров
    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ
    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ

    В Днепре кардиохирурги извлекли обломок из сердца бойца.

    Сегодня 19:09
    просмотров
    Погибли трое: на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария (ФОТО)
    Погибли трое: на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария (ФОТО)

    На Днепропетровщине произошла жуткая авария.

    Сегодня 18:18
    0
    просмотров
    В Днепре из-за пожара на электроподстанции жители двух массивов сидят без света (ВИДЕО)
    В Днепре из-за пожара на электроподстанции жители двух массивов сидят без света (ВИДЕО)

    В Днепре горит электроподстанция.

    Сегодня 16:58
    просмотров
    В Днепре образовалась километровая пробка на проспекте Слобожанском
    В Днепре образовалась километровая пробка на проспекте Слобожанском

    В Днепре на Слобожанском огромная пробка.

    Сегодня 16:23
    просмотров
    В Кривом Роге продавщица в ТЦ упала в шахту лифта
    В Кривом Роге продавщица в ТЦ упала в шахту лифта

    В Днепропетровской области девушка получила серьезные травмы, упав в шахту лифта.

    Сегодня 15:57
    просмотров
    Мог корректировать огонь: в Днепре снова поймали мужчину, фотографировавшего электростанцию
    Мог корректировать огонь: в Днепре снова поймали мужчину, фотографировавшего электростанцию

    В Днепре задержали коллаборанта

    Сегодня 15:18
    просмотров
    Из российского плена вернули пятерых нацгвардейцев из Кривого Рога
    Из российского плена вернули пятерых нацгвардейцев из Кривого Рога

    Из русского плена вернули пятерых криворожских нацгвардейцев.

    Сегодня 14:42
    просмотров
    Участница «Холостяка» из Днепра, которую «выгнали» во 2-м выпуске, сразу после проекта вышла замуж и родила второй раз
    Участница «Холостяка» из Днепра, которую «выгнали» во 2-м выпуске, сразу после проекта вышла замуж и родила второй раз

    Участница "Холостяка" из Днепра "вылетела" из шоу во втором выпуске, но после этого вышла замуж и родила второго ребенка.

    Сегодня 14:03
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх