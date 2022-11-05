Привет от Миды: что сейчас с орланом, которого искали всем городом в Днепре

Орлан Мида, которого разыскивали днепряне несколько дней назад, чувствует себя хорошо. Об этом рассказала зоозащитница Вероника Конькова.
По словам Вероники, Мида чувствует себя хорошо, многодневная прогулка по Днепру не сильно испортила птичке здоровье. Более того, орлан передает привет всем, кто переживал о его судьбе.
Мида несколько постройнела и у нее есть небольшие проблемы со здоровьем, но птичка в надежных руках.
Всем привет от орлана Миды! Сегодня навестили врача, сдали анализы. Общее состояние удовлетворительное, она несколько стройнее, чем нужно, и есть признаки трихомоноза
Но все – не критическое. Терапию назначили, дальше дело за лекарством и полноценным питанием.
Через 2 недели контрольный прием, — отметила Вероника.
Напомним, несколько дней назад на складе супермаркета АТБ сотрудники увидели птицу похожую на орла. Позже оказалось, что это орлан, живущий у военного дома. Сейчас мужчина служит на фронте, поэтому оставил птицу на соседку, которая выпустила пернатого.
Миду искали по всему городу два дня. К счастью, все кончилось хорошо.
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