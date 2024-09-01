Привет, осень: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится днем и утром, а к вечеру небо в Днепре прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 1 сентября:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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