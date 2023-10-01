Привет, октябрь: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт можно оставлять дома!

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 1 октября:

Если галки собираются стаями и кричат, то будет ясная погода.

Облака плывут с севера на юг — к солнечной погоде, а с юга на север — к ненастью.

Ветер восточного направления — несколько дней простоит сухая погода.

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