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Привет, октябрь: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт можно оставлять дома!

Новости Днепра про Привет, октябрь: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 1 октября: 

  • Если галки собираются стаями и кричат, то будет ясная погода.
  • Облака плывут с севера на юг — к солнечной погоде, а с юга на север — к ненастью.
  • Ветер восточного направления — несколько дней простоит сухая погода.

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Новости Днепра про Привет, октябрь: сегодня в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Привет, октябрь: сегодня в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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