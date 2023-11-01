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Привет, ноябрь: сегодня в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Привет, ноябрь: сегодня в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Вечером, вероятно, пройдет дождь. Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 1 ноября: 

  • Если ночью на небе много звезд, то вскоре нагрянут холода.
  • Если 1 ноября день морозный, то через неделю придет оттепель.
  • Если птицы пролетают высоко над землей, то будет снежная зима.
  • Земля перед снегопадом хорошо подмерзла – к урожайному году.
  • Иней на кустах и деревьях – к морозу, туманы – к оттепели.

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