Привет, ноябрь: сегодня в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Вечером, вероятно, пройдет дождь. Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 1 ноября:
Читайте также:
Автор:
Птицу заметили прямо посреди реки.
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
В течение этой недели в Днепре будут отключать свет.
Последний день октября порадует погодой.
Птицу заметили прямо посреди реки.
Новогодняя атмосфера властвует на Сичеславской Набережной.
Жители Днепра своеобразно отметили самый страшный праздник года.
В конце октября жители Днепропетровщины массово замечают змей.
На въезде в Днепр заметили подростка, пропавшего в соседней Полтавской области.
Железнодорожные пути мужчина забирал домой.
"Дія" поздравила украинцев с Хэллоуином сообщением якобы от ТЦК.
Трамвай в Днепре завершит работу раньше.
Хеллоуин ежегодно отмечается в ночь 31 октября. Ранее это был праздник древних кельтов и означал он сбор урожая. Также в этот день чтили память предков. Согласно легендам, в это время на землю возвращались души умерших и разная нечисть, а жившие…
В Никополе работник предприятия травмировался во время работы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!