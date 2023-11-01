Привет, ноябрь: сегодня в Днепре ожидается дождь

Хеллоуин ежегодно отмечается в ночь 31 октября. Ранее это был праздник древних кельтов и означал он сбор урожая. Также в этот день чтили память предков. Согласно легендам, в это время на землю возвращались души умерших и разная нечисть, а жившие…

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