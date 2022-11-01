Привет, ноябрь: сегодня днепрян ждет облачная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 4,7 метра в секунду.

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