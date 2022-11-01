Привет, ноябрь: сегодня днепрян ждет облачная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 4,7 метра в секунду.
Народные приметы на 1 ноября:
Читайте также:
Автор:
Зонт можно оставить дома!
В Днепр на следующей неделе придут первые морозы.
Захватите с собой зонт!
Последний месяц осени принесет 22 рабочих дня и 8 выходных.
28 октября остановилось сердце сержанта ВСУ из Днепропетровской области Геннадия Лавриненко. Произошло это при исполнении служебных обязанностей. Мужчине навсегда 58-лет. У него остались жена и две дочери.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины атаковали 14 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также сбили два вертолета РФ.
Российские захватчики уничтожают важную экологическую составляющую работы атомной станции. Россияне спровоцировали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС. В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов.
Волонтеры благотворительного фонда Razom for Ukraine передали представителям Патрульной полиции новейший беспилотник «Сайкония», созданный в Днепре.
Минутка добра.
Президент страны-террористки путин использует по меньшей мере трех двойников.
Важная информация!
В Днепропетровской области за совершение ограбления правоохранители разыскивают Олега Головко.
Премьер-министр Украины заявил, что Украина выполнила большинство рекомендаций Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении в ЕС.
У Днепра есть свой остров – Монастырский. Каждый день он привлекает к себе сотни горожан. Сюда приходят побегать, погулять с детьми, животными, просто пройтись полюбоваться красотами воды. Журналисты dnepr.info собрали ТОП -10 интересных фактов о Монастырском острове в Днепре
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!