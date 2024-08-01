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Привет, август: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Привет, август: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро и день в Днепре ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показываться до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 1 августа: 

  • Гроза указывает на теплую и долгую осень.
  • Утром трава сухая — в обед появятся облака.
  • Гремит гром без перерыва – может пойти град.

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Новости Днепра про Привет, август: сегодня в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Привет, август: сегодня в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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