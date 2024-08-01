Привет, август: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

В Днепре на месте старинных зданий часто появляются новые многофункциональные комплексы. Так несколько лет назад было снесено единственное здание в Днепре на фасаде которого были уникальные фигуры атлантов. Мало кто знает, что рядом с этим домом по одному и тому…

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