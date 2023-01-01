Привет, 2023: какой будет погода в Днепре 1 января

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Сегодня осадков не ожидается!

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня можно оставлять дома!

Друзья, все будет Украина!

В Днепропетровской области неизвестные угрожали взорвать здания СБУ и военкоматы Сегодня, 31 декабря, на электронный адрес СБУ неизвестные прислали два письма, в которых угрожали взорвать здания СБУ и военкоматы области. 0 просмотров

В Днепре возле речпорта из воды достали труп Сегодня, 31 декабря, в реке на территории речпорта обнаружили тело мужчины. 0 просмотров

Очередной крупный обмен: 140 украинских военных возвращаются домой из плена Сегодня состоялся очередной крупный обмен – 140 украинских военных возвращаются домой из плена. 1 просмотров

Уничтожено все: в Каменском горел магазин (ФОТО) Сегодня, 31 декабря, в 04.36 в Службу спасения «101» сообщили, что на улице Дунайской в ​​Каменском горит магазин. 0 просмотров