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Привет, 2023: какой будет погода в Днепре 1 января

Сегодня 06:15
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Сегодня осадков не ожидается!

Новости Днепра про Привет, 2023: какой будет погода в Днепре 1 января

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Новости Днепра про Привет, 2023: какой будет погода в Днепре 1 января

Народные приметы на 1 января:

  • Если утро теплое – жди урожай ржи.
  • Звездная новогодняя ночь – к обилию ягод.
  • Снег первого января – к богатому урожаю хлеба.
  • Ветер в этот день предвещает много орехов.
  • Кольцо вокруг луны – к сильному морозу.

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Новости Днепра про Привет, 2023: какой будет погода в Днепре 1 январяУкраїнська Новости Днепра про Привет, 2023: какой будет погода в Днепре 1 январяРусский

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