Привет, 2023: какой будет погода в Днепре 1 января

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 1 января:
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