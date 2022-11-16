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  • ПриватБанк выдал первую льготную ипотеку по программе “єОселя“: как подать заявку

ПриватБанк выдал первую льготную ипотеку по программе “єОселя“: как подать заявку

Сегодня 07:15
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ПриватБанк в октябре стал партнером государственной программы доступного кредитования жилья "єОселя" и уже приступил к выдаче кредитов. Стало известно, что банк предоставил первый льготный кредит на квартиру под 3% годовых.

Новости Днепра про ПриватБанк выдал первую льготную ипотеку по программе “єОселя“: как подать заявку

В пресс-службе ПриватБанка сообщили, что ипотеку получила семья 24-летнего правоохранителя из Кременчуга.

«єОселя» – это возможность для украинцев купить жилье с минимальным первоначальным взносом и выплатами на 20-летний период на выгодных условиях. Участниками программы могут стать военнослужащие ВСУ по контракту, правоохранители, медработники, ученые и педагоги. ПриватБанк требует 30% первоначального взноса, а Ощадбанк – 20%.

В данный момент льготное ипотечное кредитование работает в тестовом режиме. Подать заявку на получение услуги можно на портале «Дия». В скором времени эту функцию планируют запустить в мобильном приложении.

Напомним, что государственная программа стартовала в Украине 1 октября. Минцифра начала бета-тестирование программы в «Дие» 28 октября. В первый месяц было подано 11 тысяч заявок, которые обрабатываются банками.

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Новости Днепра про ПриватБанк выдал первую льготную ипотеку по программе “єОселя“: как подать заявкуУкраїнська Новости Днепра про ПриватБанк выдал первую льготную ипотеку по программе “єОселя“: как подать заявкуРусский

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