ПриватБанк выдал первую льготную ипотеку по программе “єОселя“: как подать заявку

В пресс-службе ПриватБанка сообщили, что ипотеку получила семья 24-летнего правоохранителя из Кременчуга.
«єОселя» – это возможность для украинцев купить жилье с минимальным первоначальным взносом и выплатами на 20-летний период на выгодных условиях. Участниками программы могут стать военнослужащие ВСУ по контракту, правоохранители, медработники, ученые и педагоги. ПриватБанк требует 30% первоначального взноса, а Ощадбанк – 20%.
В данный момент льготное ипотечное кредитование работает в тестовом режиме. Подать заявку на получение услуги можно на портале «Дия». В скором времени эту функцию планируют запустить в мобильном приложении.
Напомним, что государственная программа стартовала в Украине 1 октября. Минцифра начала бета-тестирование программы в «Дие» 28 октября. В первый месяц было подано 11 тысяч заявок, которые обрабатываются банками.
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