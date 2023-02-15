ПриватБанк не вернется к эксвладельцам – НБУ

Большая палата Верховного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, по которой бывшие владельцы ПриватБанка ни при каких обстоятельствах не смогут вернуть акции банка, перешедшие в собственность государства.

Об этом сообщил у Facebook глава НБУ Андрей Пышный.

«Сегодня Верховный Суд поставил точку по делу, которое длится уже несколько лет. Вы наверняка знаете ее как дело Александра Дубилета, экспредседателя правления ПриватБанка. Решение такое: Большая Палата Верховного Суда оставила в силе определение суда первой инстанции. Ею было закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года. Это означает, что суд признал правомерным применение по этому делу норм Закона Украины № 590-ІХ, что делает невозможными любые дальнейшие попытки отыграть назад. И даже больше – это значит, что кроме дела Дубилета будет закрыто еще более 40 подобных судебных дел. Их инициировали бывшие владельцы, чтобы незаконно вернуть себе ПриватБанк. И это в то время, когда государство потратило на спасение банка от финансового краха, вызванного действиями тех же бывших собственников, более 155 миллиардов гривен. Благодарю нашу объединенную юридическую команду НБУ, ФГВН, Минфин, Приват, юридических советников за виртуозную работу, учитывая уровень ответственности, который лег на ваши плечи. Слава Украине!», – написал он.

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