Приват24 будет работать без интернета: в мобильном приложении появилась новая функция

Таким образом, предприниматели и юридические лица смогут производить платежи мгновенно после того, как клиенты получат доступ в интернет. На данный момент эта опция доступна владельцам смартфонов с операционной системой Android. Пользователи Apple смогут пользоваться Приват24 оффлайн до конца 2023 года.
Также пользователи Приват24 могут настроить вход в мобильное приложение по отпечатку пальца.
Читайте также:
Автор:
Война в Украине существенно повлияла на экономику страны. Произошел рост…
Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения.
У защитника гематома мягких тканей шеи, инородное тело по передней…
Как оказалось, 36-летний кровожад активно способствовал военнообязанным мужчинам в изготовлении…
Война в Украине существенно повлияла на экономику страны. Произошел рост стоимости большинства продуктов и услуг. Стоимость пассажирских перевозок на всех видах транспорта также выросла. В Укрзализныце рассказали, будут ли повышаться цены на билеты в 2023 году.
Сегодня днепрян ждет достаточно теплая погода.
Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения.
У защитника гематома мягких тканей шеи, инородное тело по передней поверхности, правосторонний пневмоторакс. Все новогодние праздники врачи Мечникова спасали ему жизнь.
Как оказалось, 36-летний кровожад активно способствовал военнообязанным мужчинам в изготовлении поддельных документов. Стоили услуги 6000 долларов.
В Украине на аукционе монету номиналом 5 копеек 2010 года выпуска продают за 11 116 грн. Монета изготовлена из серебра, и по фото, ее состояние практически новое.
Украинские военные сегодня, 3 января, нанесли успешные удары по российским пунктам управления, а также применяли авиацию для атак на врага.
Во вторник, 3 января, в Каменском на улице Макеевской автомобиль службы такси попал в ДТП. «Dacia Logan» влетела в цистерну с газом на территории заправки «Нафтагазсервіс».
Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Вечная слава Герою!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!