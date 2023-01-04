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Приват24 будет работать без интернета: в мобильном приложении появилась новая функция

Сегодня 07:15
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Мобильное приложение Приват24 будет работать без интернета. Об этом сообщили клиентам ПриватБанка в финучреждении.

Новости Днепра про Приват24 будет работать без интернета: в мобильном приложении появилась новая функция

Таким образом, предприниматели и юридические лица смогут производить платежи мгновенно после того, как клиенты получат доступ в интернет. На данный момент эта опция доступна владельцам смартфонов с операционной системой Android. Пользователи Apple смогут пользоваться Приват24 оффлайн до конца 2023 года.

Также пользователи Приват24 могут настроить вход в мобильное приложение по отпечатку пальца.

Как создать платежи в Приват24 без интернета

  • Откройте приложение и нажмите кнопку «Войти без интернета»
  • Создайте новый шаблон платежа через «+» в нижнем углу экрана.
  • Выберите тип шаблона, заполните данные и сохраните шаблон.
  • Успешно созданный шаблон будет в меню «Шаблоны платежей» с соответствующей отметкой.
  • После подключения к интернету вы получите уведомление о синхронизации шаблонов, созданных без интернета.
  • Далее в приложении выберите компанию, найдите подходящий шаблон платежа, проверьте данные и нажмите «Создать платеж».
  • Перейдите к просмотру созданного платежа и подпишите его с помощью SmartID.

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Новости Днепра про Приват24 будет работать без интернета: в мобильном приложении появилась новая функцияУкраїнська Новости Днепра про Приват24 будет работать без интернета: в мобильном приложении появилась новая функцияРусский

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