Приват24 будет работать без интернета: в мобильном приложении появилась новая функция

Мобильное приложение Приват24 будет работать без интернета. Об этом сообщили клиентам ПриватБанка в финучреждении.

Таким образом, предприниматели и юридические лица смогут производить платежи мгновенно после того, как клиенты получат доступ в интернет. На данный момент эта опция доступна владельцам смартфонов с операционной системой Android. Пользователи Apple смогут пользоваться Приват24 оффлайн до конца 2023 года.

Также пользователи Приват24 могут настроить вход в мобильное приложение по отпечатку пальца.

Как создать платежи в Приват24 без интернета

Откройте приложение и нажмите кнопку «Войти без интернета»

Создайте новый шаблон платежа через «+» в нижнем углу экрана.

Выберите тип шаблона, заполните данные и сохраните шаблон.

Успешно созданный шаблон будет в меню «Шаблоны платежей» с соответствующей отметкой.

После подключения к интернету вы получите уведомление о синхронизации шаблонов, созданных без интернета.

Далее в приложении выберите компанию, найдите подходящий шаблон платежа, проверьте данные и нажмите «Создать платеж».

Перейдите к просмотру созданного платежа и подпишите его с помощью SmartID.

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