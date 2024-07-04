Притворялись женихом и невестой: СБУ задержали агентов сети фсб, работавшей на Днепропетровщине

Разоблачили агентов сети фсб, которая действовала в Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы Безопасности Украины.

23-летний одессит и 18-летняя девушка, участники агентурной сети фсб, под видом жениха и невесты шпионили за морской охраной Одесщины. Они корректировали ракетно-дроновые удары России по военной инфраструктуре Сил Обороны Украины.

По информации Службы безопасности, агенты разведывали локации пограничных отрядов морской охраны. Они делали вид, что вышли на романтическую прогулку возле местности и фотографировались на фоне объектов.

Личность их куратора уже установлена. Отмечается, что он относится к управлению фсб по Восточному военному округу рф. Работало оно на Днепропетровщине и Одесщине.

После получения «отчета» от завербованного одессита оккупанты планировали на их основе воздушные удары по местам базирования украинских военных.

СБУ установили, что 23-летнего гражданина Украины российские спецслужбы заметили в анонимных Telegram-каналах, где обсуждают вопросы уклонения от мобилизации, там и завербовали. За нужную для них информацию присылали деньги на банковскую карту – ее изъяли во время обысков по месту проживания вместе с партией антиукраинских листовок.

Одесситу сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины (государственное предательство в условиях военного положения).

Его «невесте» вручили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

Обоим грозит от 8 лет до пожизненного срока лишения свободы.

Молодой человек уже под стражей, его сообщница ожидает решения вопроса об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепропетровщины стал агентом ФСБ и помогал обстреливать деревню, где и сам живет.

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