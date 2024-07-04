Притворялись женихом и невестой: СБУ задержали агентов сети фсб, работавшей на Днепропетровщине

Об этом сообщили в пресс-службе Службы Безопасности Украины.
23-летний одессит и 18-летняя девушка, участники агентурной сети фсб, под видом жениха и невесты шпионили за морской охраной Одесщины. Они корректировали ракетно-дроновые удары России по военной инфраструктуре Сил Обороны Украины.
По информации Службы безопасности, агенты разведывали локации пограничных отрядов морской охраны. Они делали вид, что вышли на романтическую прогулку возле местности и фотографировались на фоне объектов.
Личность их куратора уже установлена. Отмечается, что он относится к управлению фсб по Восточному военному округу рф. Работало оно на Днепропетровщине и Одесщине.
После получения «отчета» от завербованного одессита оккупанты планировали на их основе воздушные удары по местам базирования украинских военных.
СБУ установили, что 23-летнего гражданина Украины российские спецслужбы заметили в анонимных Telegram-каналах, где обсуждают вопросы уклонения от мобилизации, там и завербовали. За нужную для них информацию присылали деньги на банковскую карту – ее изъяли во время обысков по месту проживания вместе с партией антиукраинских листовок.
Одесситу сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины (государственное предательство в условиях военного положения).
Его «невесте» вручили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).
Обоим грозит от 8 лет до пожизненного срока лишения свободы.
Молодой человек уже под стражей, его сообщница ожидает решения вопроса об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что житель Днепропетровщины стал агентом ФСБ и помогал обстреливать деревню, где и сам живет.
Читайте также:
Автор:
В результате утренней атаки на Днепр 3 июля погибли уже…
В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
В Днепре активно строятся новые дома, но вместе с тем,…
С начала месяца для абитуриентов Днепра наступила горячая пора –…
Блогер из Днепра нашел фрагмент надгробной плиты на пропавшем кладбище немецкой колонии Йозефсталь, которая находилась на территории Днепропетровской области.
В Днепре снова зафиксировали новый температурный рекорд.
От вражеского удара по Никопольщине пострадало уже семь человек.
Днепропетровщине выделят средства на ремонт важных для обороны дорог.
В городе снова возникли проблемы с водой.
Враг атаковал Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией.
В результате утренней атаки на Днепр 3 июля погибли уже шестеро.
В связи с проведением плановых работ на пяти улицах Днепра отключат электроснабжение.
В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!