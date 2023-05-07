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  • Притворялся телефонным оператором и воровал деньги со счетов: житель Кривого Рога обманул более 20 украинцев

Притворялся телефонным оператором и воровал деньги со счетов: житель Кривого Рога обманул более 20 украинцев

Сегодня 08:49
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В Кривом Роге задержали местного жителя, который похищал средства со счетов граждан. Он обманул по меньшей мере 23 человека по всей Украине.

Новости Днепра про Притворялся телефонным оператором и воровал деньги со счетов: житель Кривого Рога обманул более 20 украинцев

Злоумышленник звонил своим потенциальным жертвам, представляясь телефонным оператором. Путем обмана узнавал личные данные собеседников и получал доступ к сим-карте и электронному банковскому кабинету. Далее с помощью электронного сервиса снимал средства украинцев или покупал товары безналично.

Следователи и оперативники Криворожского РУП при участии работников отдела противодействия киберпреступности в Днепропетровской области провели ряд следственных действий и задокументировали преступную деятельность фигуранта. Им оказался 34-летний криворожанин. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В частности, за сбыт наркотических средств, а также имущественные преступления.

Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Новости Днепра про Притворялся телефонным оператором и воровал деньги со счетов: житель Кривого Рога обманул более 20 украинцевУкраїнська Новости Днепра про Притворялся телефонным оператором и воровал деньги со счетов: житель Кривого Рога обманул более 20 украинцевРусский

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