Притворялся телефонным оператором и воровал деньги со счетов: житель Кривого Рога обманул более 20 украинцев

В Кривом Роге задержали местного жителя, который похищал средства со счетов граждан. Он обманул по меньшей мере 23 человека по всей Украине.

Злоумышленник звонил своим потенциальным жертвам, представляясь телефонным оператором. Путем обмана узнавал личные данные собеседников и получал доступ к сим-карте и электронному банковскому кабинету. Далее с помощью электронного сервиса снимал средства украинцев или покупал товары безналично.

Следователи и оперативники Криворожского РУП при участии работников отдела противодействия киберпреступности в Днепропетровской области провели ряд следственных действий и задокументировали преступную деятельность фигуранта. Им оказался 34-летний криворожанин. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В частности, за сбыт наркотических средств, а также имущественные преступления.

Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей.

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