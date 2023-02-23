Прицельно били по спасателям: работников ГСЧС в Харьковской области обстреляли во время разбора завалов

Сегодня, 23 февраля, в Харьковской области спасатели при разборе завалов попали под российский обстрел.

Об этом сообщает ГСЧС .

Сегодня оккупанты совершили обстрел по поселку Двуречная, Купянского района. В результате попадания снаряда было полностью разрушено 4-х этажное здание администрации поселкового совета.

К месту происшествия выехали спасатели на 2-х автоцистернах и 4-х специальных аварийно-спасательных автомобилях. По прибытию сотрудники ГСЧС выяснили, что под завалами в подвале находятся тела двух женщин.

Однако при проведении работ произошла серия повторных обстрелов. Россияне прицельно били по спасателям. В результате обстрела были повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал.

Аварийно-спасательные работы приостановлены.