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Притаилась в дверях: в Днепре к автомобилю заползла метровая змея (ВИДЕО)

Сегодня 14:09
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Житель Днепра пожаловался на "хладнокровную пассажирку".

Новости Днепра про Притаилась в дверях: в Днепре к автомобилю заползла метровая змея (ВИДЕО)

Житель Днепра пожаловался на заползшую в его машину змею. Он опубликовал видео, где видно притаившийся в дверях пресмыкающегося.

Мужчина говорит, что не боится, но все равно неприятно сосуществовать с таким пассажиром в одном автомобиле. Напомним, ранее сообщалось, что в области три человека обратились за медицинской помощью после укуса ядовитых змей.

Будьте осторожны.

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Новости Днепра про Притаилась в дверях: в Днепре к автомобилю заползла метровая змея (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Притаилась в дверях: в Днепре к автомобилю заползла метровая змея (ВИДЕО)Русский

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