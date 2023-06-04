Притаилась в дверях: в Днепре к автомобилю заползла метровая змея (ВИДЕО)

Житель Днепра пожаловался на "хладнокровную пассажирку".

Житель Днепра пожаловался на заползшую в его машину змею. Он опубликовал видео, где видно притаившийся в дверях пресмыкающегося.

Мужчина говорит, что не боится, но все равно неприятно сосуществовать с таким пассажиром в одном автомобиле. Напомним, ранее сообщалось, что в области три человека обратились за медицинской помощью после укуса ядовитых змей.

Будьте осторожны.

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