Пришлось экстренно останавливать поезд: на Днепропетровщине за покушение на убийство задержали 36-летнего подозреваемого

На Днепропетровщине за покушение на убийство мужчины полицейские задержали 36-летнего подозреваемого. Он напал с ножом на одного из пассажиров поезда, после чего пытался скрыться.

Правоохранителям пришлось экстренно останавливать поезд, чтобы задержать преступника, который на станции Пятихатки совершил покушение на убийство мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Известно, что 16 марта в 16:40 в полицию поступило сообщение о госпитализированном в больницу 34-летнем мужчине с ножевым ранением. Полицейские провели ряд первоочередных следственных действий и установили, что потерпевшего пытался убить один из пассажиров поезда.

«Потерпевший вышел из вагона, когда его догнал подозреваемый и несколько раз ударил ножом в сердце. После нападения, мужчина заскочил в поезд и пытался спрятаться, переходя из вагона в вагон. Полицейским пришлось экстренно останавливать поезд, чтобы задержать нападавшего. Помогли правоохранителям сотрудники железной дороги, которые заблокировали двери, чтобы подозреваемый не мог убежать», — уточняется в сообщении.

Фигуранта удалось задержать. Нападавшим оказался 36-летний мужчина. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

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