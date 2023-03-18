Пришлось экстренно останавливать поезд: на Днепропетровщине за покушение на убийство задержали 36-летнего подозреваемого

Правоохранителям пришлось экстренно останавливать поезд, чтобы задержать преступника, который на станции Пятихатки совершил покушение на убийство мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
Известно, что 16 марта в 16:40 в полицию поступило сообщение о госпитализированном в больницу 34-летнем мужчине с ножевым ранением. Полицейские провели ряд первоочередных следственных действий и установили, что потерпевшего пытался убить один из пассажиров поезда.
«Потерпевший вышел из вагона, когда его догнал подозреваемый и несколько раз ударил ножом в сердце. После нападения, мужчина заскочил в поезд и пытался спрятаться, переходя из вагона в вагон. Полицейским пришлось экстренно останавливать поезд, чтобы задержать нападавшего. Помогли правоохранителям сотрудники железной дороги, которые заблокировали двери, чтобы подозреваемый не мог убежать», — уточняется в сообщении.
Фигуранта удалось задержать. Нападавшим оказался 36-летний мужчина. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
Читайте также:
Автор:
Вечером 17 марта в Днепре на улице Набережной Победы произошло…
Ночью враг атаковал Украину, в частности Днепропетровскую область, беспилотниками, однако…
В субботу, 18 марта, электротранспорт Днепра работает в штатном режиме…
Этой ночью Россия атаковала Украину и в частности Днепропетровскую область…
Вечером 17 марта в Днепре на улице Набережной Победы произошло смертельное ДТП. Автомобиль марки Chevrolet Aveo врезался в рекламный щит и перевернулся.
Ночью враг атаковал Украину, в частности Днепропетровскую область, беспилотниками, однако угроза ракетных ударов России остается высокой. По состоянию на утро 18 марта в Черном море находятся ракетоносители с общим залпом в 20 ракет "Калибр".
В субботу, 18 марта, электротранспорт Днепра работает в штатном режиме по расписанию выходного дня. Однако будут некоторые изменения на конкретных маршрутах.
Этой ночью Россия атаковала Украину и в частности Днепропетровскую область беспилотниками. Вероятно, это были "шахеды".
Зонт сегодня не понадобится!
Появилась официальная информация!
Вечером пятницы, 17 марта, в Днепре во время воздушной тревоги раздался ряд взрывов.
Жительница села Зоря Татьяна Народовская 9 дней назад вышла из дома и исчезла. 61-летнюю женщину видели сегодня в одной из аптек Днепра.
17 марта умер заместитель председателя административной комиссии Днепровского городского совета Алексей Качура.
Патрульные обнаружили у женщины паспорт со следами подделки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!