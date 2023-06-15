Пришел в гости и получил ножом в живот: оперативники Никополя задержали нападающего

Во вторник, 13 июня, в Никопольскую больницу обратился 42-летний мужчина с ножевым ранением в живот.

Полицейские установили, что накануне вечером потерпевший находился в гостях у знакомого. Между мужчинами возникла потасовка, в ходе которой злоумышленник нанес гостю тяжелые телесные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области.

Правоохранители выехали на место преступления, задержали 42-летнего горожанина и изъяли орудие преступления.

14 июня злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: