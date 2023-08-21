Природа берет свое: в Днепре старые «броники» каменных баб проросли полевыми березками (ФОТО)

В феврале прошлого года сотрудники исторического музея заложили каменных баб мешками с песком, чтобы защитить от возможных ракетных ударов. Впоследствии для экспонатов изготовили специальную «броню», а старые броники оставили рядом.
Как оказалось, природа берет свое, поэтому изношенная броня поросла полевыми растениями. Об этом сообщила днепрянка Yuliya Ratsibarska.
Сорняки несгибаемы. Каменные бабы в Днепре еще в начале полномасштабной войны одели в «броники» из мешков с песком. Ну да вот. Доказано на практике: украинские сорняки пробиваются даже сквозь такую толщу, — отметила автор сообщения.
На фото ниже вероятнее полевая березка. Такими растениями обычно зарастают зеленые лужайки. Это довольно жизнелюбивое растение, пробивающееся сквозь сухую землю, асфальт и песок.
Горожане говорят, что это похоже на саженец ивы, однако подтверждения этому нет.
Напомним, ранее мы рассказывали, что каменные бабы возле исторического музея в Днепре поселили в бронированные домики.
Автор:
Сегодня фонтаны в Днепре можно увидеть на улицах в центре…
Вакцинация помогает защитить новорожденного и младенца от различных недугов: от…
На Криворожье разоблачили подростка, который выращивал кусты конопли в промышленных…
Важная информация!
Сегодня фонтаны в Днепре можно увидеть на улицах в центре города и на набережной. Раньше их было больше, они функционировали в парках, скверах и во дворах жилых домов. Сегодня от фонтанов остались только чаши, поросшие травой.
В Никополе объявили о подозрении нападающему, который выбил глаз горожанину.
Вакцинация помогает защитить новорожденного и младенца от различных недугов: от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, туберкулеза, гепатита В, полиомиелита и других болезней. Также каждые 10 лет ревакцинироваться должны и взрослые: от дифтерии, столбняка и гепатита В, отдельно некоторые вакцины нужно сделать…
На Криворожье разоблачили подростка, который выращивал кусты конопли в промышленных масштабах.
Важная информация!
Больше недели на Европейские площади днепряне встречают девушку в черном, которая опирается на столб, словно их стало плохо, а затем просит еду у прохожих, подходящих к ней.
Одного из пострадавших госпитализировали.
Синоптики Днепропетровщины предупредили об опасном метеоявлении.
Мужчина выпал из окна пятого этажа.
Вечная слава!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!