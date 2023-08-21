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  • Природа берет свое: в Днепре старые «броники» каменных баб проросли полевыми березками (ФОТО)

Природа берет свое: в Днепре старые «броники» каменных баб проросли полевыми березками (ФОТО)

Сегодня 13:50
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Природа пробивает даже "броню".

Новости Днепра про Природа берет свое: в Днепре старые

В феврале прошлого года сотрудники исторического музея заложили каменных баб мешками с песком, чтобы защитить от возможных ракетных ударов. Впоследствии для экспонатов изготовили специальную «броню», а старые броники оставили рядом.

Как оказалось, природа берет свое, поэтому изношенная броня поросла полевыми растениями. Об этом сообщила днепрянка Yuliya Ratsibarska.

Сорняки несгибаемы. Каменные бабы в Днепре еще в начале полномасштабной войны одели в «броники» из мешков с песком. Ну да вот. Доказано на практике: украинские сорняки пробиваются даже сквозь такую толщу, — отметила автор сообщения.

На фото ниже вероятнее полевая березка. Такими растениями обычно зарастают зеленые лужайки. Это довольно жизнелюбивое растение, пробивающееся сквозь сухую землю, асфальт и песок.

Новости Днепра про Природа берет свое: в Днепре старые

Горожане говорят, что это похоже на саженец ивы, однако подтверждения этому нет.

Новости Днепра про Природа берет свое: в Днепре старые

Напомним, ранее мы рассказывали, что каменные бабы возле исторического музея в Днепре поселили в бронированные домики.

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