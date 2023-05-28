Пригород Днепра остался без воды

Поселки в пригороде Днепра без воды.

В воскресенье, 28 мая, пригород Днепра остался без воды. Как сообщили в горсовете, воды нет из-за аварийных работ, которыми занимается КП Днепроводоканал.

По состоянию на 10.00 аварийная бригада проводит восстановительные работы по улице Полевая, 108. Из-за этого прекращено водоснабжение в поселке Чапли.

Кроме этого, продолжаются аварийные работы по улице Казацкая, 38. Таким образом, отсутствует водоснабжение в поселке Александровка.

Водоснабжение по указанным выше адресам возобновится до конца дня.

Для проведения работ на внутридомовых сетях по бульв. Рубиновый 5, по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение на бульваре Рубиновый, 5, 7.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

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