Приднепровскому убийце, который в Днепре изнасиловал 11-летнюю девочку, вынесли приговор

Завершился суд над убийцей 11-летней девочки.

Убийце 11-летней Марии, найденной мертвой на ж/м Приднепровск в январе этого года, вынесли приговор.

Напомним, в конце января ребенка объявили в розыск. Несколько дней продолжались поиски пропавшей несовершеннолетней девушки. Однако правоохранителям удалось обнаружить лишь изуродованное ножом тело Марии. Впоследствии выяснилось, что школьницу сначала изнасиловали, а затем убили. Через несколько часов правоохранители разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, знакомый с убитой.

В прокуратуре отметили, что на теле ребенка нашли следы не менее 19 ударов ножом, от чего он умер. Суд длился несколько месяцев. 23-летний молодой человек, подозреваемый в изнасиловании, признан виновным, ему назначили наказание в виде пожизненного заключения.

Во время судебного заседания мужчина свою вину не признал. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование приговора.

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