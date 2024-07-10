Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Приднепровскому убийце, который в Днепре изнасиловал 11-летнюю девочку, вынесли приговор

Приднепровскому убийце, который в Днепре изнасиловал 11-летнюю девочку, вынесли приговор

Сегодня 21:47
просмотров

Завершился суд над убийцей 11-летней девочки.

Новости Днепра про Приднепровскому убийце, который в Днепре изнасиловал 11-летнюю девочку, вынесли приговор

Убийце 11-летней Марии, найденной мертвой на ж/м Приднепровск в январе этого года, вынесли приговор.

Напомним, в конце января ребенка объявили в розыск. Несколько дней продолжались поиски пропавшей несовершеннолетней девушки. Однако правоохранителям удалось обнаружить лишь изуродованное ножом тело Марии. Впоследствии выяснилось, что школьницу сначала изнасиловали, а затем убили. Через несколько часов правоохранители разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, знакомый с убитой.

В прокуратуре отметили, что на теле ребенка нашли следы не менее 19 ударов ножом, от чего он умер. Суд длился несколько месяцев. 23-летний молодой человек, подозреваемый в изнасиловании, признан виновным, ему назначили наказание в виде пожизненного заключения.

Во время судебного заседания мужчина свою вину не признал. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование приговора.

Читайте также:

Новости Днепра про Приднепровскому убийце, который в Днепре изнасиловал 11-летнюю девочку, вынесли приговорУкраїнська Новости Днепра про Приднепровскому убийце, который в Днепре изнасиловал 11-летнюю девочку, вынесли приговорРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Укрытие в Днепре охраняет «человек-паук», а дороги «патрулирует» «бетмобиль» (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 21:22
    Укрытие в Днепре охраняет «человек-паук», а дороги «патрулирует» «бетмобиль» (ФОТО)

    Чего только не увидишь в Днепре.

    В Германии взяли под стражу подозреваемого в убийстве 9-летней Валерии из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 20:37
    В Германии взяли под стражу подозреваемого в убийстве 9-летней Валерии из Днепропетровщины

    Вероятного убийцу 9-летней Валерии нашли и заключили под стражу в…

    В Днепре с 11 по 30 июля ожидается масштабное отключение газа: все адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 20:04
    В Днепре с 11 по 30 июля ожидается масштабное отключение газа: все адреса

    В Днепре запланировано отключение газа.

    Света будет мало: скольким очередям потребителей в Днепре будут отключать электроэнергию 11 июля
    Новости Днепра
    Сегодня 19:23
    Света будет мало: скольким очередям потребителей в Днепре будут отключать электроэнергию 11 июля

    В Укрэнерго сообщили нелестные новости.

    Последние новости

    Укрытие в Днепре охраняет «человек-паук», а дороги «патрулирует» «бетмобиль» (ФОТО)
    Укрытие в Днепре охраняет «человек-паук», а дороги «патрулирует» «бетмобиль» (ФОТО)

    Чего только не увидишь в Днепре.

    Сегодня 21:22
    1
    просмотров
    В Германии взяли под стражу подозреваемого в убийстве 9-летней Валерии из Днепропетровщины
    В Германии взяли под стражу подозреваемого в убийстве 9-летней Валерии из Днепропетровщины

    Вероятного убийцу 9-летней Валерии нашли и заключили под стражу в Германии.

    Сегодня 20:37
    3
    просмотров
    В Днепре с 11 по 30 июля ожидается масштабное отключение газа: все адреса
    В Днепре с 11 по 30 июля ожидается масштабное отключение газа: все адреса

    В Днепре запланировано отключение газа.

    Сегодня 20:04
    1
    просмотров
    Света будет мало: скольким очередям потребителей в Днепре будут отключать электроэнергию 11 июля
    Света будет мало: скольким очередям потребителей в Днепре будут отключать электроэнергию 11 июля

    В Укрэнерго сообщили нелестные новости.

    Сегодня 19:23
    1
    просмотров
    В Днепре на Приднепровском пляже утонул мужчина
    В Днепре на Приднепровском пляже утонул мужчина

    В Днепре – очередная трагедия на воде.

    Сегодня 18:33
    3
    просмотров
    14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть
    14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

    14 спортсменов нашей области будут представлять Украину на Олимпийских играх в Париже.

    Сегодня 18:00
    0
    просмотров
    История Одинковки в Днепре: названа в честь казака и церковь с Богородицкой крепости
    История Одинковки в Днепре: названа в честь казака и церковь с Богородицкой крепости

    Одинковка является одним из микрорайонов Днепра. Тут нет высотных домов, в основном частный сектор и район дач. Это бывшее село на левом берегу реки Самара. Микрорайон находится в Самарском районе Днепра.

    Сегодня 17:21
    1
    просмотров
    В Днепре 2-летний ребенок упал в открытый люк: что говорят в полиции
    В Днепре 2-летний ребенок упал в открытый люк: что говорят в полиции

    В Днепре в Самарском районе 2-летний мальчик упал в открытый люк.

    Сегодня 16:40
    3
    просмотров
    В Днепре из-за ремонтных работ на Соборной площади в день кардинально изменится движение транспорта
    В Днепре из-за ремонтных работ на Соборной площади в день кардинально изменится движение транспорта

    В Днепре из-за ремонтных работ на Соборной площади будут изменения в работе транспорта.

    Сегодня 16:24
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина взорвал гранатой свою жену и ребенка: его разыскивает полиция
    На Днепропетровщине мужчина взорвал гранатой свою жену и ребенка: его разыскивает полиция

    В Днепропетровской области мужчина подорвал женщину с ребенком.

    Сегодня 16:01
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх