При себе было более 60 пакетов с наркотиками: в Кривом Роге задержали мужчину

При себе у мужчины было 62 слип-пакета с психотропами, которые он планировал сбыть на территории города.
Пакеты полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.
Парня задержали.
1 мая следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 307 УКУ – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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