При себе было более 60 пакетов с наркотиками: в Кривом Роге задержали мужчину

Задержан 21-летний мужчина вчера, на территории Покровского района. Сотрудники полиции установили, что житель причастен к распространению психотропных веществ.

При себе у мужчины было 62 слип-пакета с психотропами, которые он планировал сбыть на территории города.



Пакеты полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

Парня задержали.



1 мая следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 307 УКУ – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.



Ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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