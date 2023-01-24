Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о том, как живут жители Днепра за границей, что их удивляет, поражает, огорчает или веселит. Сегодня мы подготовили рассказ о жизни в польском городе Вроцлав.

По состоянию на конец 2022 года на территории Польши находится около 2,3 млн украинцев, из них 950 тыс. — беженцы. Немало среди них и днепрян. Об особенностях жизни в Польше мы поговорили с Викторией. Девушка приехала во Вроцлав на эвакуационном поезде в середине марта 2022 года.

«Бедронки» на каждом шагу и отсутствие молочки на рынках

«Цены на продукты в Польше сейчас не намного выше, чем в Украине. Но вот ассортимент в супермаркетах, на мой взгляд, немного беднее, чем у нас. Например, в том же АТБ, «Варусе» или «Сильпо» можно найти множество видов и марок молочных продуктов. А вот в польских супермаркетах выбор гораздо меньше», — рассказывает Виктория.

При этом, по словам девушки, во Вроцлаве меньше сетей супермаркетов, чем в Днепре. В основном повсюду встречаются только Biedronka и Żabka. На рынке можно купить только овощи и фрукты. Молочные продукты и мясо там не продают.

«Я долго искала обычный творог на сырники, но мне его так и не удалось найти В магазинах продают либо зернистый творог, либо жидкую сырковую массу. А на рынках вообще нет молочных продуктов. Думаю, это связано с санитарными нормами», — говорит днепрянка.

Спортплощадки как у нас и царство велодорожек

По словам Виктории, детские и спортивные площадки во Вроцлаве примерно такие же как и в Днепре.

Они ну очень похожи на наши.

А вот велодорожек там явно больше. Они практически на каждой улице.

«Меня поразило насколько в Польше заботятся о велосипедистах. Во Вроцлаве повсюду велодорожки, специальная разметка и велопарковки. В Днепре это тоже постепенно развивается, но нам еще есть к чему стремиться. Думаю, как только у нас будут дорожки по всему городу, то и количество велосипедистов значительно увеличиться. Во Вроцлаве на велосипедах ездя все — от мала до велика: и подростки, и пенсионеры. Многие добираются на «железном коне» на работу», — рассказывает Виктория.

Дорогой транспорт и «исчезающие» трамваи

Во Вроцлаве нет привычных нам маршруток. Вместо них – трамваи и автобусы. Они останавливаются только на остановках, но двери автоматически не открываются. Чтобы выйти — нужно нажать кнопку на поручне.

Салоны в транспорте чистые, летом работает кондиционер. При этом проезд по нашим меркам стоит очень дорого.

«За поездку дольше 20 минут придется заплатить 4,60 злотых. Это примерно 38 грн. Кондукторов нет. Платить нужно либо картой через специальный терминал в салоне, либо картой или наличными в автомате на остановке. Периодически заходят контроллеры и проверяют оплату», — рассказывает Виктория.

По словам девушки, во Вроцлаве на остановках тоже есть электронные табло, как и у нас. Вот только информация на нем не всегда соответствует действительности. Иногда трамваи, которые согласно табло вот-вот должны подъехать, так и не появляются. Порой приходится их ждать лишние полчаса.

12 тыс. грн. за комнату и 5 тыс. грн за койку в хостеле

Из-за большого наплыва беженцев жилье в Польше значительно подорожало. Сейчас снять во Вроцлаве комнату будет стоит 1100-1500 злотых в месяц. Даже по самому низкому курсу это получается около 9-12,5 тысяч гривен.

Двухкомнатная квартира на окраине города обойдется в 3500 тысячи злотых (30 тысяч грн), а кавалерка (крохотная квартира-студия) — в 2,5-3 тыс. злотых (21-25,5 тыс. грн) ежемесячно. И это всё без платы за коммунальные услуги и кауции (предоплаты за последний месяц проживания).

Самым бюджетным вариантом остается койкоместо в хостеле. Оно обойдется примерно в 600 злотых в месяц (5 100 грн). Здесь доплачивать за коммунальные услуги не нужно. Кауции тоже нет. Единственный минус — в одной комнате можете быть 8-12 человек.

Комната, как на фото обойдется в 1100 злотых, это 9,3 тыс грн. Площадь комнаты 11 кв.м.

Средняя зарплата упаковщика продукции на заводе – 3 тыс злотых или 25,5 тыс грн.

Сортировка мусора и вареные яйца в магазинах

Быт поляков немного отличается от нашего. В больших городах люди практически не готовят. Поэтому во Вроцлаве, Кракове, Варшаве популярен кейтеринг. А в магазинах можно увидеть готовые бутерброды, салаты, первые и вторые блюда и даже вареные яйца. Всё это действительно покупают.

«Также на полках супермаркетов очень много уже варёных вареников, пиццы быстрого приготовления и суши. Последние в «Бедронке» почему-то делают с морковью вместо рыбы. Видимо, для экономии. Но покупают даже такое», — рассказывает Виктория.

Но это не единственные бытовые отличия. В последние годы Польша действительно достигла хороших результатов в сортировке мусора. В каждом дворе стоят контейнеры для картона/бумаги, пластика/металла, стекла и органических отходов.

Что касается мусора на улицах, то ситуация зависит от того, в каком районе вы оказались. В центре Вроцлава действительно очень чисто, а вот на окраинах ситуация достаточно плачевная. В некоторых районах мусор вывозят нерегулярно и летом это становится настоящим проклятием.

Детские сады: сон только в żłobku и прогулки на катке

День малышей в польских садиках проходит не так, как в украинских. Дневной сон есть только для совсем маленьких деток, которые ходят в ясли (żłobek). Все остальные воспитанники проводят целый день без сна.

Детей кормят, но завтрака, обеда, полдника и ужина, как в украинских садиках, в польских нет. Зачастую детям дают только обед.

В течение дня для малышей проводят всевозможные мастер-классы по лепке из пластилина, изготовлению аппликаций и т.д. Дети проводят много времени на улицах. Зимой их запросто могут сводить на каток, а весной в парк. При этом никаких подготовительных программ перед школой, как у нас, тут нет. Детей готовят к первому классу только в «зерувке2 (последний «класс» садика), когда им исполняется 6 лет. Первоклассниками в Польше становятся в 7 лет.

фото: Екатерина Довготелес

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