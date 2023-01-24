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  • Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

Сегодня 17:45
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Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о том, как живут жители Днепра за границей, что их удивляет, поражает, огорчает или веселит. Сегодня мы подготовили рассказ о жизни в польском городе Вроцлав.

Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

По состоянию на конец 2022 года на территории Польши находится около 2,3 млн украинцев, из них 950 тыс. — беженцы. Немало среди них и днепрян. Об особенностях жизни в Польше мы поговорили с Викторией. Девушка приехала во Вроцлав на эвакуационном поезде в середине марта 2022 года.

«Бедронки» на каждом шагу и отсутствие молочки на рынках

«Цены на продукты в Польше сейчас не намного выше, чем в Украине. Но вот ассортимент в супермаркетах, на мой взгляд, немного беднее, чем у нас. Например, в том же АТБ, «Варусе» или «Сильпо» можно найти множество видов и марок молочных продуктов. А вот в польских супермаркетах выбор гораздо меньше», — рассказывает Виктория.

При этом, по словам девушки, во Вроцлаве меньше сетей супермаркетов, чем в Днепре. В основном повсюду встречаются только Biedronka и Żabka. На рынке можно купить только овощи и фрукты. Молочные продукты и мясо там не продают.

«Я долго искала обычный творог на сырники, но мне его так и не удалось найти В магазинах продают либо зернистый творог, либо жидкую сырковую массу. А на рынках вообще нет молочных продуктов. Думаю, это связано с санитарными нормами», — говорит днепрянка.

Спортплощадки как у нас и царство велодорожек

По словам Виктории, детские и спортивные площадки во Вроцлаве примерно такие же как и в Днепре.

Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

Они ну очень похожи на наши.

Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

А вот велодорожек там явно больше. Они практически на каждой улице.

Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

«Меня поразило насколько в Польше заботятся о велосипедистах. Во Вроцлаве повсюду велодорожки, специальная разметка и велопарковки. В Днепре это тоже постепенно развивается, но нам еще есть к чему стремиться. Думаю, как только у нас будут дорожки по всему городу, то и количество велосипедистов значительно увеличиться. Во Вроцлаве на велосипедах ездя все — от мала до велика: и подростки, и пенсионеры. Многие добираются на «железном коне» на работу», — рассказывает Виктория.

Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

Дорогой транспорт и «исчезающие» трамваи

Во Вроцлаве нет привычных нам маршруток. Вместо них – трамваи и автобусы. Они останавливаются только на остановках, но двери автоматически не открываются. Чтобы выйти — нужно нажать кнопку на поручне.

Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

Салоны в транспорте чистые, летом работает кондиционер. При этом проезд по нашим меркам стоит очень дорого.

Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

«За поездку дольше 20 минут придется заплатить 4,60 злотых. Это примерно 38 грн. Кондукторов нет. Платить нужно либо картой через специальный терминал в салоне, либо картой или наличными в автомате на остановке. Периодически заходят контроллеры и проверяют оплату», — рассказывает Виктория.

Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

По словам девушки, во Вроцлаве на остановках тоже есть электронные табло, как и у нас. Вот только информация на нем не всегда соответствует действительности. Иногда трамваи, которые согласно табло вот-вот должны подъехать, так и не появляются. Порой приходится их ждать лишние полчаса.

12 тыс. грн. за комнату и 5 тыс. грн за койку в хостеле

Из-за большого наплыва беженцев жилье в Польше значительно подорожало. Сейчас снять во Вроцлаве комнату будет стоит 1100-1500 злотых в месяц. Даже по самому низкому курсу это получается около 9-12,5 тысяч гривен.

Двухкомнатная квартира на окраине города обойдется в 3500 тысячи злотых (30 тысяч грн), а кавалерка (крохотная квартира-студия) — в 2,5-3 тыс. злотых (21-25,5 тыс. грн) ежемесячно. И это всё без платы за коммунальные услуги и кауции (предоплаты за последний месяц проживания).

Самым бюджетным вариантом остается койкоместо в хостеле. Оно обойдется примерно в 600 злотых в месяц (5 100 грн). Здесь доплачивать за коммунальные услуги не нужно. Кауции тоже нет. Единственный минус — в одной комнате можете быть 8-12 человек.

Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

Комната, как на фото обойдется в 1100 злотых, это 9,3 тыс грн. Площадь комнаты 11 кв.м.

Средняя зарплата упаковщика продукции на заводе – 3 тыс злотых или 25,5 тыс грн.

Сортировка мусора и вареные яйца в магазинах

Быт поляков немного отличается от нашего. В больших городах люди практически не готовят. Поэтому во Вроцлаве, Кракове, Варшаве популярен кейтеринг. А в магазинах можно увидеть готовые бутерброды, салаты, первые и вторые блюда и даже вареные яйца. Всё это действительно покупают.

«Также на полках супермаркетов очень много уже варёных вареников, пиццы быстрого приготовления и суши. Последние в «Бедронке» почему-то делают с морковью вместо рыбы. Видимо, для экономии. Но покупают даже такое», — рассказывает Виктория.

Но это не единственные бытовые отличия. В последние годы Польша действительно достигла хороших результатов в сортировке мусора. В каждом дворе стоят контейнеры для картона/бумаги, пластика/металла, стекла и органических отходов.

Что касается мусора на улицах, то ситуация зависит от того, в каком районе вы оказались. В центре Вроцлава действительно очень чисто, а вот на окраинах ситуация достаточно плачевная. В некоторых районах мусор вывозят нерегулярно и летом это становится настоящим проклятием.

Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

Детские сады: сон только в żłobku и прогулки на катке

День малышей в польских садиках проходит не так, как в украинских. Дневной сон есть только для совсем маленьких деток, которые ходят в ясли (żłobek). Все остальные воспитанники проводят целый день без сна.

Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

Детей кормят, но завтрака, обеда, полдника и ужина, как в украинских садиках, в польских нет. Зачастую детям дают только обед.

В течение дня для малышей проводят всевозможные мастер-классы по лепке из пластилина, изготовлению аппликаций и т.д. Дети проводят много времени на улицах. Зимой их запросто могут сводить на каток, а весной в парк. При этом никаких подготовительных программ перед школой, как у нас, тут нет. Детей готовят к первому классу только в «зерувке2 (последний «класс» садика), когда им исполняется 6 лет. Первоклассниками в Польше становятся в 7 лет.

Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

фото: Екатерина Довготелес

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Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в ПольшеУкраїнська Новости Днепра про Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в ПольшеРусский

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