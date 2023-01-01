«Прожить надо так, чтобы через 65 лет после твоей смерти они ср@ли кирпичом»: мэр Днепра о Степане Бандере

Мэр Днепра поздравил Степана Бандеру с Днем рождения.

Кроме празднования Нового года, сегодня в Украине чтят память Степана Бандеры. 114 лет назад родился тот, чье имя до сих пор пугает россиян. Хотя к Степану Бандере относятся по-разному и фигура практика и теоретика украинского националистического противоречива, но Бандера сейчас стал символом борьбы против российских захватчиков.

Городской голова Днепра Борис Филатов в своем сообщении упомянул о Степане Бандере. По его словам, мы сегодня переосмысливаем его наследие, а во многом тот оказался прав.

О Нем мы много спорили с моим братом Дмитрием Ярошем. Сегодня же наши споры потеряли смысл. Ибо их решила сама жизнь. Дмитрий часто мне говорит: «Ну, послушай, я еще с начала 90-х предупреждал, что нужно готовиться к войне с моск@лями. Что рано или поздно империя захочет уничтожить нас. Знаешь, даже несмотря на то, что происходит, я могу гордиться, что все мои прогнозы оправдались, а казавшиеся архаичными идеи украинского национализма подтвердили свою правоту». Я думаю, что сегодня мы все переосмысливаем наследие и саму фигуру Степана Андреевича Бандеры. Во многом он был прав. Практически во всем. Больших людей видно издалека. И, действительно, жизнь нужно прожить так, чтобы спустя почти 65 лет после твоей смерти моск@ли только при упоминании твоего имени ср@ли кирпичом, — написал Филатов.

Напомним, в Днепре в 2022 году появилась улица Степана Бандеры.

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