Проверяли объекты в Днепре и Желтых Водах: МАГАТЭ не нашла «грязную бомбу» в Украине

Международное агентство по атомной энергии провело проверку и не выявило признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в Украине.
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
Письменные запросы Украины к МАГАТЭ о направлении групп инспекторов были направлены после того, как рф выдвинула обвинения в деятельности на трех объектах – в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Кодах и на ПО «Южный машиностроительный завод» в Днепре, — рассказал Гросси.
Инспекторы смогли провести все мероприятия, им был предоставлен беспрепятственный доступ к объектам. Агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов. Кроме того, инспекторы отобрали пробы окружающей среды для анализа в лабораториях по гарантиям МАГАТЭ.
По запросу правительства Украины я немедленно направил инспекторов в три места для выполнения их незаменимой технической и независимой роли в проверке фактов на местах. В течение нескольких дней они прибыли туда и провели проверки по обеспечению безопасности в сложных условиях во время нынешнего конфликта в Украине. Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов на этих трех объектах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее, — сказал генеральный директор Гросси.
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