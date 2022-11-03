Проверяли объекты в Днепре и Желтых Водах: МАГАТЭ не нашла «грязную бомбу» в Украине

Недавно россия заявила, что Украина готовит "грязную бомбу", которую планирует использовать на своей территории, чтобы якобы обвинить в этом рф. В связи с этим правительство Украины пригласило инспекторов МАГАТЭ провести проверку на ядерных объектах нашей страны.

Международное агентство по атомной энергии провело проверку и не выявило признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в Украине.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Письменные запросы Украины к МАГАТЭ о направлении групп инспекторов были направлены после того, как рф выдвинула обвинения в деятельности на трех объектах – в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Кодах и на ПО «Южный машиностроительный завод» в Днепре, — рассказал Гросси.

Инспекторы смогли провести все мероприятия, им был предоставлен беспрепятственный доступ к объектам. Агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов. Кроме того, инспекторы отобрали пробы окружающей среды для анализа в лабораториях по гарантиям МАГАТЭ.

По запросу правительства Украины я немедленно направил инспекторов в три места для выполнения их незаменимой технической и независимой роли в проверке фактов на местах. В течение нескольких дней они прибыли туда и провели проверки по обеспечению безопасности в сложных условиях во время нынешнего конфликта в Украине. Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов на этих трех объектах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее, — сказал генеральный директор Гросси.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: