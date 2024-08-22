Провели сверхтяжелые операции и перелили литры крови: в Днепре спасли военного

Николай из села Петрашевка Винницкой области. Ему 26 лет. Боец получил тяжелые ранения на штурме в Донецкой области. Его госпитализировали в одну из больниц Днепра, где провели три тяжелых операции и перелили два литра крови. Благодаря врачам он может дышать без аппарата искусственной вентиляции легких.
Об этом рассказал главный врач медучреждения, где спасают военного.
«Ранение получил в Донецкой области. Живот весь разбит отломками с повреждением легких и кишечника. Смело шел на штурм враждебной позиции, но танковый выстрел исключил его сознание», – написал врач.
Дома Николая ждут мама, двое братьев и четыре сестры. Он дал себе задачу: выжить, обнять родных и создать семью. Сейчас в больнице о нем заботится врач, который с 2014 года спасает военных.
“Доктор Ульяна Селезнева, которая с 2014 года спасает самых тяжелых, стала для него самой родной из сестер, которая всегда и днем и ночью рядом. Николай дал себе задачу: выжить, обнять братьев и сестер и создать семью. Хочу сказать на всю страну, что мы ее отстоим, будем настоящей европейской семьей. На День Независимости у Николая есть мечта – стать свободным и независимым от врачей и лишней помощи, встать с реанимационной кровати, сделать первые шаги и поцеловать маму”, – рассказал врач.
Читайте также:
Автор:
В Днепре переименовали улицу Андреевскую.
Следует сделать запасы.
Хорошие новости от Укрэнерго.
В Днепре работает большое количество самых разных магазинов: от супермаркетов…
Хорошего дня, друзья!
Совет запретил врачам назначать лекарства под влиянием "финансовых стимулов" от фармкомпаний
В Днепре переименовали улицу Андреевскую.
В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчину убили ударом ногой по голове.
Следует сделать запасы.
В Кривом Роге разоблачили психологинь-волонтерок, которые помогали военнообязанным бежать из Украины.
Хорошие новости от Укрэнерго.
В Днепре работает большое количество самых разных магазинов: от супермаркетов до специализированных торговых точек, где можно купить самых разные товары. Наполнение товарами супермаркетов таково, что зайдя за продуктами выйти оттуда можно с канцтоварами, мягкими игрушками и детскими конструкторами.
В Кривом Роге задержали мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних.
Вблизи Днепра травмировался водитель, чей грузовик загорелся на ходу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!