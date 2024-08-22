Провели сверхтяжелые операции и перелили литры крови: в Днепре спасли военного

В больнице Днепра спасли 26-летнего тяжело раненого бойца.

Николай из села Петрашевка Винницкой области. Ему 26 лет. Боец получил тяжелые ранения на штурме в Донецкой области. Его госпитализировали в одну из больниц Днепра, где провели три тяжелых операции и перелили два литра крови. Благодаря врачам он может дышать без аппарата искусственной вентиляции легких.

Об этом рассказал главный врач медучреждения, где спасают военного.

«Ранение получил в Донецкой области. Живот весь разбит отломками с повреждением легких и кишечника. Смело шел на штурм враждебной позиции, но танковый выстрел исключил его сознание», – написал врач.

Дома Николая ждут мама, двое братьев и четыре сестры. Он дал себе задачу: выжить, обнять родных и создать семью. Сейчас в больнице о нем заботится врач, который с 2014 года спасает военных.

“Доктор Ульяна Селезнева, которая с 2014 года спасает самых тяжелых, стала для него самой родной из сестер, которая всегда и днем ​​и ночью рядом. Николай дал себе задачу: выжить, обнять братьев и сестер и создать семью. Хочу сказать на всю страну, что мы ее отстоим, будем настоящей европейской семьей. На День Независимости у Николая есть мечта – стать свободным и независимым от врачей и лишней помощи, встать с реанимационной кровати, сделать первые шаги и поцеловать маму”, – рассказал врач.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: