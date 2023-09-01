Провел в море 20 часов: возле Турции спасли выпавшего за борт украинского моряка

Моряку чудом удалось спасти.

Как сообщает местное тематическое издание Maritime Bulletin, украинский моряк выпал за борт своего судна ночью, 30 августа. Это произошло по дороге из Греции в Турцию. Пропажу члена экипажа заметил один из капитанов, после чего началась поисково-спасательная операция.

Моряка искала береговая охрана, спасатели на катерах и авиацию. Также экипаж направил запрос на помощь судам поблизости. Украинец провел в воде 20 часов, поэтому шансов найти его в живых почти не было.

Однако 31 августа экипаж сухогруза MOONLIGHT заметил мужчину в воде и спас моряка, который обессиленный плавал вблизи турецкого побережья.

Чудом мужчине удалось спастись, ведь провести даже несколько часов в открытом море – это незаурядное испытание. Сейчас моряк в больнице.

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