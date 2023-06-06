Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуація на фронті сьогодні 6 червня

«Враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома», — сообщили в Генштабе.
Также сообщается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.
Кроме этого российские террористы совершили очередное военное преступление и взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.
Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток состоялось 28 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
В течение суток враг нанес авиационные удары в районе Огирцево Харьковской области.
Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:
На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестовое Донецкой области.
Нанес авиационные удары в районах Спирное, Веселое, Григорьевка и Ивановка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клещеевки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.
Враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отбили все 12 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиационные удары в пределах этого населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Великая Новоселка. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.
Нанес авиационный удар по Ольговскому Запорожской области.
Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополье, Донецкой области; Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области и города Херсон.
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