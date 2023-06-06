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Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуація на фронті сьогодні 6 червня

Сегодня 19:15
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В течение суток противник нанес 35 ракетных ударов с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 по территории Украины. Все ракеты были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Новости Днепра про Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуація на фронті сьогодні 6 червня

«Враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома», — сообщили в Генштабе.

Также сообщается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Кроме этого российские террористы совершили очередное военное преступление и взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток состоялось 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток враг нанес авиационные удары в районе Огирцево Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

  • Каменка, Карповичи, Тимоновичи, Медведевка, Галагановка Черниговской области;
  • Середина Буда, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка, Запселье, Мирополье, Миропольское, Большая Писаревка Сумской области;
  • Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Гатище, Синельниково, Цегельное, Старица, Волчанск, Зыбино, Караичное, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Меловое, Великий Бурлук, Отрадное, Фиголевка Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестовое Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районах Спирное, Веселое, Григорьевка и Ивановка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клещеевки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.

Враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все 12 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиационные удары в пределах этого населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Великая Новоселка. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Нанес авиационный удар по Ольговскому Запорожской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополье, Донецкой области; Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области и города Херсон.

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Новости Днепра про Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуація на фронті сьогодні 6 червняУкраїнська Новости Днепра про Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуація на фронті сьогодні 6 червняРусский

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