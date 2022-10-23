Протянул на шее 32,5 тонны: в днепровском метро установили рекорд Книги Гиннеса

Свой рекорд днепрянин посвятил борьбе народа Украины с оккупантами и таким образом поддержал сбор средств на нужды ВСУ.

Спортсмен-экстремал из Днепра Дмитрий Грунский протащил на шее поезд.

Сегодня в Днепре установили Национальный рекорд Украины и рекорд Книги Гиннесса.

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