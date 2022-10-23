Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Протянул на шее 32,5 тонны: в днепровском метро установили рекорд Книги Гиннеса

Протянул на шее 32,5 тонны: в днепровском метро установили рекорд Книги Гиннеса

Сегодня 17:22
просмотров

Сегодня в Днепре установили Национальный рекорд Украины и рекорд Книги Гиннесса.

 

Новости Днепра про Протянул на шее 32,5 тонны: в днепровском метро установили рекорд Книги Гиннеса

#image_title

В депо днепровского метрополитена установили новый рекорд книги рекордов Гиннеса.

Спортсмен-экстремал из Днепра Дмитрий Грунский протащил на шее поезд.

Этот поезд весит 32,5 тонны, длина походки Дмитрия Грунского составила 11 метров, 55 сантиметров.

Свой рекорд днепрянин посвятил борьбе народа Украины с оккупантами и таким образом поддержал сбор средств на нужды ВСУ.

Награду вручал Василий Вирастюк — Заслуженный мастер спорта Украины, двукратный обладатель титула «Насильнейший человек мира», почетный президент Федерации стронгмена Украины.

Новости Днепра про Протянул на шее 32,5 тонны: в днепровском метро установили рекорд Книги Гиннеса

#image_title

Новости Днепра про Протянул на шее 32,5 тонны: в днепровском метро установили рекорд Книги ГиннесаУкраїнська Новости Днепра про Протянул на шее 32,5 тонны: в днепровском метро установили рекорд Книги ГиннесаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Стабилизация энергетической системы: будут ли выключать свет снова
    Новости Днепра
    Сегодня 17:40
    Стабилизация энергетической системы: будут ли выключать свет снова

    В результате вражеских ударов по энергетической системе Украины, по всей…

    В воскресенье днепрян ждет дождливая погода
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    В воскресенье днепрян ждет дождливая погода

    Захватите с собой зонт!

    Погода в Днепре в субботу, 22 октября: облачно, но без осадков
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре в субботу, 22 октября: облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня днепрян ждет пасмурная погода
    Новости Днепра
    21.10.2022 06:15
    Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

    Зонт можно оставлять дома!

    Последние новости

    Стабилизация энергетической системы: будут ли выключать свет снова
    Стабилизация энергетической системы: будут ли выключать свет снова

    В результате вражеских ударов по энергетической системе Украины, по всей стране работал график стабилизационных отключений света.

    Сегодня 17:40
    просмотров
    Двое пострадавших: в Подгородном столкнулись три автомобиля
    Двое пострадавших: в Подгородном столкнулись три автомобиля

    В Подгороднем произошло ДТП.

    Сегодня 17:06
    просмотров
    АвточМиллиарды долларов: глава Минэнерго об убытках для энергетической инфраструктуры и решении проблемыернетка
    АвточМиллиарды долларов: глава Минэнерго об убытках для энергетической инфраструктуры и решении проблемыернетка

    За последние недели враждебная россия нанесла десятки ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Такие действия страны-террориста приводят к отсутствию света и тепла у мирного населения и несут огромные убытки для Украины.

    Сегодня 10:50
    просмотров
    Упал в яму: в Никополе спасли мужчину
    Упал в яму: в Никополе спасли мужчину

    В Никополе спасатели спасли упавшего в яму мужчину.

    Сегодня 09:50
    просмотров
    Ночь и обстрелы: ситуация на Днепропетровщине на 23 октября
    Ночь и обстрелы: ситуация на Днепропетровщине на 23 октября

    Как прошла ночь в Днепропетровской области.

    Сегодня 08:41
    просмотров
    В воскресенье днепрян ждет дождливая погода
    В воскресенье днепрян ждет дождливая погода

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В результате обстрела Никопольщины 4 человека получили ранения
    В результате обстрела Никопольщины 4 человека получили ранения

    В результате сегодняшнего вражеского обстрела Никопольского района пострадали четыре человека.

    Вчера 20:00
    просмотров
    Почему нет точных графиков веерного отключения света в Днепре
    Почему нет точных графиков веерного отключения света в Днепре

    Сегодня, 22 октября, жители нескольких районов Днепра столкнулись с аварийными отключениями света. Утром диспетчеры Укрэнерго были вынуждены исключить энергоснабжение пользователей в нашем городе.

    Вчера 19:42
    просмотров
    В Днепре внезапно скончался известный историк
    В Днепре внезапно скончался известный историк

    О преждевременной смерти историка сообщили коллеги.

    Вчера 19:28
    просмотров
    В Днепре избили гей-пару, потому что ребята держались за руки в кафе: подробности
    В Днепре избили гей-пару, потому что ребята держались за руки в кафе: подробности

    Ребята отдыхали в одном из ресторанов Днепра, когда к ним пристала неадекватная компания.

    Вчера 18:52
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх