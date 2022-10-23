Протянул на шее 32,5 тонны: в днепровском метро установили рекорд Книги Гиннеса

В депо днепровского метрополитена установили новый рекорд книги рекордов Гиннеса.
Спортсмен-экстремал из Днепра Дмитрий Грунский протащил на шее поезд.
Этот поезд весит 32,5 тонны, длина походки Дмитрия Грунского составила 11 метров, 55 сантиметров.
Свой рекорд днепрянин посвятил борьбе народа Украины с оккупантами и таким образом поддержал сбор средств на нужды ВСУ.
Награду вручал Василий Вирастюк — Заслуженный мастер спорта Украины, двукратный обладатель титула «Насильнейший человек мира», почетный президент Федерации стронгмена Украины.Елизавета Бельмас
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