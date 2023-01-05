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Простой и вкусный рецепт: традиционная кутья на Святвечер

Сегодня 07:25
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Берите на заметку традиционный рецепт кутьи на Святой Вечер, который вам непременно понравится.

Новости Днепра про Простой и вкусный рецепт: традиционная кутья на Святвечер

Все очень просто!

Ингредиенты:

  • пшеница – 350 г;
  • грецкие орехи – 50 г;
  • изюм – 50 г;
  • мак – 50 г;
  • мед – 2-4 ст. л.;
  • компот по желанию – 2 стакана.

Приготовление:

Пшеницу необходимо замочить на ночь в холодной воде. После этого следует промыть пшеницу и залить водой в соотношении крупы и воды 1:4. Варить крупу необходимо 40-60 минут.

Мак залить горячей водой на 15 минут, затем слить воду. Распаренный мак перетереть в кофемолке, ступке или мясорубке. Орехи измельчить в блендере.

В большую миску выложить сваренную пшеницу, добавить мак и орехи. Заправить медом по вкусу. Разбавить кашу до нужной консистенции водой или компотом.

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Новости Днепра про Простой и вкусный рецепт: традиционная кутья на СвятвечерУкраїнська Новости Днепра про Простой и вкусный рецепт: традиционная кутья на СвятвечерРусский

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