Простой и вкусный рецепт: традиционная кутья на Святвечер

Все очень просто!
Ингредиенты:
Приготовление:
Пшеницу необходимо замочить на ночь в холодной воде. После этого следует промыть пшеницу и залить водой в соотношении крупы и воды 1:4. Варить крупу необходимо 40-60 минут.
Мак залить горячей водой на 15 минут, затем слить воду. Распаренный мак перетереть в кофемолке, ступке или мясорубке. Орехи измельчить в блендере.
В большую миску выложить сваренную пшеницу, добавить мак и орехи. Заправить медом по вкусу. Разбавить кашу до нужной консистенции водой или компотом.
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