Простой и вкусный рецепт: традиционная кутья на Святвечер

Берите на заметку традиционный рецепт кутьи на Святой Вечер, который вам непременно понравится.

Все очень просто!

Ингредиенты:

пшеница – 350 г;

грецкие орехи – 50 г;

изюм – 50 г;

мак – 50 г;

мед – 2-4 ст. л.;

компот по желанию – 2 стакана.

Приготовление:

Пшеницу необходимо замочить на ночь в холодной воде. После этого следует промыть пшеницу и залить водой в соотношении крупы и воды 1:4. Варить крупу необходимо 40-60 минут.

Мак залить горячей водой на 15 минут, затем слить воду. Распаренный мак перетереть в кофемолке, ступке или мясорубке. Орехи измельчить в блендере.

В большую миску выложить сваренную пшеницу, добавить мак и орехи. Заправить медом по вкусу. Разбавить кашу до нужной консистенции водой или компотом.

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