Просто совпало: мэр Днепра объяснил, что за дым испугал горожан после взрыва

Сегодня около двух часов дня жители Днепра услышали мощный взрыв. Он прозвучал до оглашения тревоги. Через некоторое время в телеграмм-канале появилось сообщение очевидцев о столбе дыма, который, вероятно, был следствием прилета.
По словам мэра Днепра, этот дым — не от прилета, а результат работы металлургов. Так случилось, что именно тогда был выброс пара, после охлаждения кокса.
Дорогие днепряне, дым что вы увидели в телеграмм-каналах, то результат охлаждения кокса нашими уважаемыми металлургами, а не взрыв.
Совпало. Успокойтесь и не беспокойтесь.
Всю официальную информацию ждем от ВА. Верим в ВСУ и ПВО, – объяснил Филатов.
Ждем пояснения от военной администрации.
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Яна Юхименко
Автор:
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