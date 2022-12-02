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Просто совпало: мэр Днепра объяснил, что за дым испугал горожан после взрыва

Сегодня 15:20
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Мэр Днепра рассказал, что за дым видели горожане.

Новости Днепра про Просто совпало: мэр Днепра объяснил, что за дым испугал горожан после взрыва

Сегодня около двух часов дня жители Днепра услышали мощный взрыв. Он прозвучал до оглашения тревоги. Через некоторое время в телеграмм-канале появилось сообщение очевидцев о столбе дыма, который, вероятно, был следствием прилета.

По словам мэра Днепра, этот дым — не от прилета, а результат работы металлургов. Так случилось, что именно тогда был выброс пара, после охлаждения кокса.

Дорогие днепряне, дым что вы увидели в телеграмм-каналах, то результат охлаждения кокса нашими уважаемыми металлургами, а не взрыв.

Совпало. Успокойтесь и не беспокойтесь.

Всю официальную информацию ждем от ВА. Верим в ВСУ и ПВО, – объяснил Филатов.

Ждем пояснения от военной администрации.

Новости Днепра про Просто совпало: мэр Днепра объяснил, что за дым испугал горожан после взрыва

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Новости Днепра про Просто совпало: мэр Днепра объяснил, что за дым испугал горожан после взрываУкраїнська Новости Днепра про Просто совпало: мэр Днепра объяснил, что за дым испугал горожан после взрываРусский

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