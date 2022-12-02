Просто совпало: мэр Днепра объяснил, что за дым испугал горожан после взрыва

Мэр Днепра рассказал, что за дым видели горожане.

Сегодня около двух часов дня жители Днепра услышали мощный взрыв. Он прозвучал до оглашения тревоги. Через некоторое время в телеграмм-канале появилось сообщение очевидцев о столбе дыма, который, вероятно, был следствием прилета.

По словам мэра Днепра, этот дым — не от прилета, а результат работы металлургов. Так случилось, что именно тогда был выброс пара, после охлаждения кокса.

Дорогие днепряне, дым что вы увидели в телеграмм-каналах, то результат охлаждения кокса нашими уважаемыми металлургами, а не взрыв. Совпало. Успокойтесь и не беспокойтесь. Всю официальную информацию ждем от ВА. Верим в ВСУ и ПВО, – объяснил Филатов.

Ждем пояснения от военной администрации.

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