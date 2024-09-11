Проспект Леси Украинки в Днепре: появился из-за военного положения и стал улицей доходных домов

Проспект Леси Украинки в Днепре- одна из самых оживленных транспортных артерий города. Передвигаться на проспекте можно не только на автотранспорте, но и на троллейбусе и трамвае. Улица появилась в городе в 1850-х годах.

Журналисты dnepr.info узнали историю этого проспекта в Днепре.

Первое название территории – улица Военная. Появилась она в 1854 году. Когда в Екатеринославе было объявлено военное положение, то сразу понадобилось место, где можно было бы расположить гарнизоны, идущие в Крым. На свободной от зданий территорий обустроили временное жилье.

Но уже в 1860-х годах территория современного проспекта стала активно развиваться. Тут стали появляться доходные дома, которые по убранству и удобствам ничем не уступали зданиям в центре города. В годы интенсивного развития города, строительства новых заводов, появления железной дороги квартиры в доходных домах на улице пользуются большим спросом – население города стремительно увеличивается.

В 1899 году улица получила статус проспекта и стала проспектом Пушкина. Через пару лет за средства городской общины ему был установлен памятник. В 2022 году его убрали.

Помимо доходных домов тут размещались училища, учебные заведения.

После Второй мировой войны большинство доходных домов на проспекте превратились в коммунальные квартиры, первые этажи которых были сданы под магазины. Сегодня коммуналки превратились в обычные квартиры, а фасады старинных доходных домов изменены.

Есть среди доходных домом и современные многоэтажки. Частично старинные дома понемногу разрушаются, некоторые стоят заброшенные.

В 2022 году проспект переименовали в честь Леси Украинки.

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