Проспект Леси Украинки в Днепре: появился из-за военного положения и стал улицей доходных домов

Журналисты dnepr.info узнали историю этого проспекта в Днепре.
Первое название территории – улица Военная. Появилась она в 1854 году. Когда в Екатеринославе было объявлено военное положение, то сразу понадобилось место, где можно было бы расположить гарнизоны, идущие в Крым. На свободной от зданий территорий обустроили временное жилье.
Но уже в 1860-х годах территория современного проспекта стала активно развиваться. Тут стали появляться доходные дома, которые по убранству и удобствам ничем не уступали зданиям в центре города. В годы интенсивного развития города, строительства новых заводов, появления железной дороги квартиры в доходных домах на улице пользуются большим спросом – население города стремительно увеличивается.
В 1899 году улица получила статус проспекта и стала проспектом Пушкина. Через пару лет за средства городской общины ему был установлен памятник. В 2022 году его убрали.
Помимо доходных домов тут размещались училища, учебные заведения.
После Второй мировой войны большинство доходных домов на проспекте превратились в коммунальные квартиры, первые этажи которых были сданы под магазины. Сегодня коммуналки превратились в обычные квартиры, а фасады старинных доходных домов изменены.
Есть среди доходных домом и современные многоэтажки. Частично старинные дома понемногу разрушаются, некоторые стоят заброшенные.
В 2022 году проспект переименовали в честь Леси Украинки.
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