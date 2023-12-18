Прослушка в кабинете Залужного: главком впервые отреагировал

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил информацию и отметил, что прослушивающие приборы нашли не только в его кабинете, пишет «РБК-Украина».
Генерал отметил, что в помещении, где нашли «прослушку», он бывает редко. Но сегодня главком намеревался провести там встречу. Именно перед тем, как туда пришел Залужный, устройство и обнаружили.
В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку – ред.), – сказал Залужный.
Залужный рассказал журналистам, что у него несколько кабинетов, где он может работать. Именно в этом генерал давно не был.
У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там уже давно не был. Но мы проверили и нашли», – рассказал главком.
Главком отметил, что устройства нашли не только в его кабинете. На вопрос может ли это означать, что в самом Генштабе кто-то мог совершить подобное он сказал: «Нет, с ушами уже давно не работаем». А этот инцидент объясняет тем, что идет война, поэтому возможно все.
Журналисты спросили, могла ли звучать в кабинете, где нашли «прослушку» тайная информация. Главком повторил, что давно не пользовался этим помещением, и, похоже, оставивший устройство человек готовился к его приходу.
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