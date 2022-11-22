Прощание состоится сегодня: защищая Украину, погиб отец двоих детей из Каменского

14 ноября, защищая свободу и независимость Украины, в Донецкой области был убит сержант из Каменского Виталий Гончаров.

Виталий родился 2 августа 1979 года в Днепродзержинске. В 1996 году окончил профессиональное училище No25. Долгое время работал в ПАО «Камет-Сталь». С начала марта защищал Украину в Вооруженных силах Украины.

У мужчины остались жена, дочь, сын, мать и два брата.

Солдата похоронят 22 ноября на Аллее Героев в Каменском.

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