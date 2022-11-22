Прощание состоится сегодня: защищая Украину, погиб отец двоих детей из Каменского

Виталий родился 2 августа 1979 года в Днепродзержинске. В 1996 году окончил профессиональное училище No25. Долгое время работал в ПАО «Камет-Сталь». С начала марта защищал Украину в Вооруженных силах Украины.
У мужчины остались жена, дочь, сын, мать и два брата.
Солдата похоронят 22 ноября на Аллее Героев в Каменском.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на улице Инженерная мужчина украл ящик для пожертвований…
В Кривом Роге на проспекте Мира дотла сгорел автомобиль.
28-летний Герой попал под артиллерийский огонь во время боя. Обломки…
Украинским военным удалось пункт управления, склад горюче-смазочных материалов россиян. Также…
У ніч проти 22 листопада російська армія випустила майже 60 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
В Днепре на улице Инженерная мужчина украл ящик для пожертвований для ребенка больного раком.
В Кривом Роге на проспекте Мира дотла сгорел автомобиль.
Захватите с собой зонт!
28-летний Герой попал под артиллерийский огонь во время боя. Обломки снаряда попали в ногу. Он коснулся бедра и полностью сломал кость. Нога практически болталась.
Украинским военным удалось пункт управления, склад горюче-смазочных материалов россиян. Также ВСУ "накрыли" два района скопления оккупантов.
Жительница Верхнеднепровского района родила малыша прямо в карете «скорой» по пути в роддом.
По информации ювенальных прокуроров, 437 детей погибли в результате вооруженной агрессии России в Украине.
Сегодня, 21 ноября, 60-летняя женщина вызвала полицию на пр. Петр Калнышевский. Сосед по комнате ударил ее ножом в шею. Однако наказать злоумышленника уже не удастся – полиция обнаружила его тело возле дома.
Житель Кривого Рога украл велосипед из подъезда одной из многоэтажек.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!