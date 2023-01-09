Прощайте, “маечки“: в Украине окончательно запретили тонкие пластиковые пакеты

В украинских торговых заведениях, а также в общепитах окончательно запретили использование сверхтонких и тонких пластиковых пакетов.

Такие пакеты не подлежат использованию в заведениях торговли, общественного питания, в аптеках, в МАФах, а также в больницах, школах, садах, спортзалах и других общественных местах. Запрет вступил в силу с 1 января 2023 года.

Об этом напомнило украинцам издание chasdiy.

«Речь идет о так называемых «маечках» и других мелких полиэтиленовых пакетах. Запрет полный и окончательный – их нельзя использовать даже в качестве упаковки для сыпучих продуктов и продуктов вроде рыбы, мяса. Нельзя приобрести даже за деньги», — пишет издание.

Этот запрет является очередным этапом запретов на пути полного отказа от использования бытового пластика.

Таким образом, на сегодняшний день в Украине запрещены:

любые бесплатные пластиковые пакеты;

тонкие и сверхтонкие пакеты (маечки, маленькие без ручек, тонкие «вышиванки» и другие);

оксоразлагаемые пакеты (с добавкой d2W).

Что будет вместо запрещенных пакетов?

Вместо пакетов, которые не разлагаются и наносят вред окружающей среде, будет разрешено производство и использование пакетов из органики, которые легко разлагаются в почве и не представляют угрозы окружающей среде. Кроме того, должны получить широкое использование бумажные пакеты. Также разрешены к использованию толстые пластиковые пакеты, которые обычно продают на кассах супермаркетов. Их стоимость не должна быть менее 2 гривен. Такие пакеты можно использовать многократно.

Однако запрет все-таки будет распространяться не на все тонкие пластиковые пакеты. Остаются в продаже и использовании:

полиэтиленовые перчатки;

пакеты для мусора;

пакеты для уборки за собаками;

пластиковые контейнеры и другая упаковка.

Какие меры будут предпринимать к нарушителям?

В первый раз нарушитель закона отделается 8,5 тыс. грн штрафа, а в дальнейшем за каждое повторное нарушение придется платить по 17 тыс. грн. Контроль за соблюдением этих запретов будет возложен на Госпродпотребслужбу.

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