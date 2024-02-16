Прошел Иловайск и ад боев за Донецкий аэропорт: ушел из жизни «киборг» из Желтых Вод Юрий Карнаухов

Об этом сообщили на ФБ-странице Желтоводского городского совета.
Юрий родился 29 июня 1978 года в российском городе Ленинск-Кузнецкий. Когда он еще был школьником, семья переехала на родину матери, к бабушке и дедушке в с. Владимировка, что на Кировоградщине. Здесь уже Юрий и получил среднее образование и свой первый трудовой опыт. Работал слесарем в агрофирме «Пятихатская», дальше были два года срочной военной службы в войсках противовоздушной обороны. После армии Юрий устроился в государственную службу охраны, затем — на «Восток-Руду».
Тяжелая работа на шахте привела к проблемам со здоровьем и установлению 2-й группы инвалидности. Но несмотря на это, в 2014 году мужчина добровольно пришел в военкомат и стал на защиту Украины. Служил разведчиком в 74-м отдельном разведбатальоне, прошел Иловайск и адские бои за Донецкий аэропорт, не раз попадал под вражеские обстрелы, имел сквозные пулевые ранения и две контузии. В 2015 году получил статус участника боевых действий.
О проблемах со здоровьем и своем плохом самочувствии никому не говорил, не хотел подводить побратимов и руководство. Но когда болезнь стала достаточно очевидной для окружающих, Юрия демобилизовали, — говорится в сообщении.
Воина наградили орденом «За мужество» III степени, медалями и благодарностями высшего военного руководства.
После возвращения к гражданской жизни защитник работал охранником в «Comfy» и «ПриватБанке», выезжал на заработки за границу. В 2020 году заболел Covid-19, имел тяжелое течение болезни, долго лечился в Днепре, получил инвалидность 1-й группы.
Недуг очень ослабил мужчину, поэтому последние полтора года он почти не вставал с постели. Но несмотря на все невзгоды, Юрий очень любил жизнь и всеми возможными способами боролся за нее. Пройдя очередной этап лечения, должен был ехать на операцию в г. Днепр, но, к сожалению, 14 февраля его сердце остановилось, — добавили в городском совете.
У Юрия остались мать, брат и сын от первого брака бывшей жены, которого он усыновил и воспитал как родного.
Попрощаются с воином 16 февраля в Желтых Водах. Искренние соболезнования родным и близким! Вечная слава и память Герою!
Читайте также:
Автор:
На всякий случай зарядите повербанки!
Это первое достижение спортсменки на соревнованиях такого уровня среди взрослых!
В Павлограде на Днепропетровщине пожилую женщину ограбили на кассе супермаркета.
Пожалуйста, не оставляйте детей дома одних!
Кладбище домашних животных возрождается на Победе.
Сегодня, 16 февраля, жителей АНД района Днепра напугали клубы густого дыма.
В Днепре по проспекту Героев запланировали строительные работы.
Оформить договор дарения в Украине можно на движимое и недвижимое имущество. Он дает право тому, кто получил квартиру или автомобиль в дар сразу стать единственным собственником.
Одно из первых городских кладбищ Днепра находилось в районе улицы Короленко. На время его основания эта местность была за городской чертой. Также было кладбище в Севастопольском парке – это тоже считался «пригород», а самое первое и самое старое кладбище находилось…
На всякий случай зарядите повербанки!
В конфетах собственной марки АТБ обнаружили камни.
Приднепровску вернули тепло.
Это первое достижение спортсменки на соревнованиях такого уровня среди взрослых!
Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом прокомментировал информацию о возможной смерти Навального.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!