Прошел Иловайск и ад боев за Донецкий аэропорт: ушел из жизни «киборг» из Желтых Вод Юрий Карнаухов

14 февраля после продолжительной болезни перестало биться сердце настоящего патриота, мужественного и бесстрашного воина, который прошел Иловайск и ад боев за Донецкий аэропорт, Юрия Карнаухова. Мужчине было 45 лет.

Об этом сообщили на ФБ-странице Желтоводского городского совета.

Юрий родился 29 июня 1978 года в российском городе Ленинск-Кузнецкий. Когда он еще был школьником, семья переехала на родину матери, к бабушке и дедушке в с. Владимировка, что на Кировоградщине. Здесь уже Юрий и получил среднее образование и свой первый трудовой опыт. Работал слесарем в агрофирме «Пятихатская», дальше были два года срочной военной службы в войсках противовоздушной обороны. После армии Юрий устроился в государственную службу охраны, затем — на «Восток-Руду».

Тяжелая работа на шахте привела к проблемам со здоровьем и установлению 2-й группы инвалидности. Но несмотря на это, в 2014 году мужчина добровольно пришел в военкомат и стал на защиту Украины. Служил разведчиком в 74-м отдельном разведбатальоне, прошел Иловайск и адские бои за Донецкий аэропорт, не раз попадал под вражеские обстрелы, имел сквозные пулевые ранения и две контузии. В 2015 году получил статус участника боевых действий.

О проблемах со здоровьем и своем плохом самочувствии никому не говорил, не хотел подводить побратимов и руководство. Но когда болезнь стала достаточно очевидной для окружающих, Юрия демобилизовали, — говорится в сообщении.

Воина наградили орденом «За мужество» III степени, медалями и благодарностями высшего военного руководства.

После возвращения к гражданской жизни защитник работал охранником в «Comfy» и «ПриватБанке», выезжал на заработки за границу. В 2020 году заболел Covid-19, имел тяжелое течение болезни, долго лечился в Днепре, получил инвалидность 1-й группы.

Недуг очень ослабил мужчину, поэтому последние полтора года он почти не вставал с постели. Но несмотря на все невзгоды, Юрий очень любил жизнь и всеми возможными способами боролся за нее. Пройдя очередной этап лечения, должен был ехать на операцию в г. Днепр, но, к сожалению, 14 февраля его сердце остановилось, — добавили в городском совете.

У Юрия остались мать, брат и сын от первого брака бывшей жены, которого он усыновил и воспитал как родного.

Попрощаются с воином 16 февраля в Желтых Водах. Искренние соболезнования родным и близким! Вечная слава и память Герою!

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