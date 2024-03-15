Пропавшую четыре дня назад в Новомосковском районе пенсионерку нашли мертвой

Пропавшая 63-летняя женщина после длительных поисков была найдена мертвой.

С 11 марта продолжались поиски Светланы, которая ушла из дома в поселке Знаменовка и пропала без вести. 63-летнюю женщину четыре дня искали в Новомосковском районе и по всей области.

Об ее исчезновении мы сообщали ранее.

В пятницу, 15 марта, правоохранители сообщили, что женщину нашли, но мертвой. В полиции не сообщают, что стало причиной смерти Светланы Гаевской.

Выражаем соболезнования родным и близким Светланы.

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