Пропавшую четыре дня назад в Новомосковском районе пенсионерку нашли мертвой

С 11 марта продолжались поиски Светланы, которая ушла из дома в поселке Знаменовка и пропала без вести. 63-летнюю женщину четыре дня искали в Новомосковском районе и по всей области.
Об ее исчезновении мы сообщали ранее.
В пятницу, 15 марта, правоохранители сообщили, что женщину нашли, но мертвой. В полиции не сообщают, что стало причиной смерти Светланы Гаевской.
Выражаем соболезнования родным и близким Светланы.
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