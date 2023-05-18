Пропавшего несколько дней назад 67-летнего жителя Новомосковска нашли мертвым: что известно

Вчера мы сообщали, что в Днепре и области ищут 67-летнего пенсионера. Мужчина уехал на велосипеде из своего дома в Новомосковске в сторону центрального рынка и не вернулся. Произошло это около 8 утра 16 мая. Родные почти сразу обратились за помощью к полицейским. Почти двое суток они искали горожанина.
К сожалению, поиски Николая Корецкого 18 мая прекратили. Его обнаружили мертвым в Новомосковске.
В полиции не уточнили, стал ли мужчина жертвой преступления. Обстоятельства его смерти устанавливаются.
Напомним, в Днепре второй день ищут 12-летнюю девочку, которая вышла из культурно-делового центра «Днепропресс» и исчезла. Полиция вместе с волонтерами прочесывают город в поисках школьницы.
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