Пропала неделю назад: в Днепропетровской области ищут 16-летнюю девушку

В Новомосковске пропала 16-летняя девушка.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

В Новомосковске полиция устанавливает местонахождение несовершеннолетней девушки, пропавшей неделю назад.

16-летняя Надежда Бегиу ушла из дома 10 апреля и до сих пор не вернулась. 16 апреля мама девушки обратилась к полицейским, начавшим поиски пропавшей.

Приметы: вид 15-16 лет, рост около 160 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, прическа короткая (стрижка под мальчика), глаза серые. В день исчезновения была одета в зеленую куртку, синюю шапку, спортивные брюки с белыми полосками.

Отмечается, что девушка раньше уже убегала из дома, после чего ее разыскивали правоохранители и возвращали домой.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в полицию по телефонам 102, (098) 242-58-03, (097) 980-46-17

Читайте также:

Українська Русский

Автор: