Пропала без вести: в Днепре более двух недель разыскивают 41-летнюю женщину

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
В сообщении отметили, что Татьяна – жительница Киевской области.
21 июня 2024 года она находилась в городе Днепр и с тех пор не выходила на связь.
Приметы: светлые волосы, среднего телосложения.
Была одета: в черные спортивные штаны, черную футболку, джинсовый жилет, джинсовую кепку.
Ее поиском занимаются правоохранители Днепровского районного управления полиции, поэтому в случае, если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении Татьяны Корниенко, сообщайте по телефонам: 098 322 09 19 или 102.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине обнаружили мертвой пожилую женщину, которую разыскивала полиция с 30 июня.
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