Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пропала без вести: в Днепре более двух недель разыскивают 41-летнюю женщину

Сегодня 09:41
просмотров

Полиция Днепра разыскивает 41-летнюю Татьяну Корниенко.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

В сообщении отметили, что Татьяна – жительница Киевской области.

21 июня 2024 года она находилась в городе Днепр и с тех пор не выходила на связь.

Приметы: светлые волосы, среднего телосложения.

Была одета: в черные спортивные штаны, черную футболку, джинсовый жилет, джинсовую кепку.

Ее поиском занимаются правоохранители Днепровского районного управления полиции, поэтому в случае, если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении Татьяны Корниенко, сообщайте по телефонам: 098 322 09 19 или 102.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине обнаружили мертвой пожилую женщину, которую разыскивала полиция с 30 июня.

Читайте также:

Новости Днепра про Пропала без вести: в Днепре более двух недель разыскивают 41-летнюю женщинуУкраїнська Новости Днепра про Пропала без вести: в Днепре более двух недель разыскивают 41-летнюю женщинуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как выглядел легендарный рынок «Озерка» в Днепре в 1980-х годах: торговля с машин и забитые товаром прилавки
    Новости Днепра
    Сегодня 09:32
    Как выглядел легендарный рынок «Озерка» в Днепре в 1980-х годах: торговля с машин и забитые товаром прилавки

    Рынок «Озерка» - один из самых известных и популярных рынков…

    Враг атаковал Днепр и Кривой Рог 8 июля: информация по состоянию на утро
    Новости Днепра
    Сегодня 09:23
    Враг атаковал Днепр и Кривой Рог 8 июля: информация по состоянию на утро

    В понедельник 8 июля Днепропетровщина страдала от вражеских ракетных обстрелов.

    В Киеве под завалами обнаружили тело мальчика
    Новости Украины
    Сегодня 08:45
    В Киеве под завалами обнаружили тело мальчика

    В Киеве увеличилось количество погибших в результате вражеского удара.

    В Днепре возникли проблемы с водоснабжением: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Днепре возникли проблемы с водоснабжением: адреса

    Снизилось давление подачи воды на череде улиц.

    Последние новости

    В Киеве снова увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки 8 июля
    В Киеве снова увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки 8 июля

    Стало известно еще об одном погибшем.

    Сегодня 09:55
    2
    просмотров
    Как выглядел легендарный рынок «Озерка» в Днепре в 1980-х годах: торговля с машин и забитые товаром прилавки
    Как выглядел легендарный рынок «Озерка» в Днепре в 1980-х годах: торговля с машин и забитые товаром прилавки

    Рынок «Озерка» - один из самых известных и популярных рынков города Днепр. Основанный еще в 1886 году за все это время он только расширялся и никогда не менял своего месторасположения.

    Сегодня 09:32
    0
    просмотров
    Враг атаковал Днепр и Кривой Рог 8 июля: информация по состоянию на утро
    Враг атаковал Днепр и Кривой Рог 8 июля: информация по состоянию на утро

    В понедельник 8 июля Днепропетровщина страдала от вражеских ракетных обстрелов.

    Сегодня 09:23
    1
    просмотров
    В Киеве под завалами обнаружили тело мальчика
    В Киеве под завалами обнаружили тело мальчика

    В Киеве увеличилось количество погибших в результате вражеского удара.

    Сегодня 08:45
    2
    просмотров
    В Днепре возникли проблемы с водоснабжением: адреса
    В Днепре возникли проблемы с водоснабжением: адреса

    Снизилось давление подачи воды на череде улиц.

    Сегодня 08:30
    8
    просмотров
    В Днепре сохраняется V уровень опасности: чего следует избегать
    В Днепре сохраняется V уровень опасности: чего следует избегать

    В Днепре и области сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности.

    Сегодня 08:00
    1
    просмотров
    В Днепре ночью раздавались взрывы: что известно
    В Днепре ночью раздавались взрывы: что известно

    Стали известны причины взрывов, которые слышали днепряне в ночь с 8 на 9 июля.

    Сегодня 07:47
    9
    просмотров
    В Днепре 9 июля свет будут выключать весь день: графики отключений
    В Днепре 9 июля свет будут выключать весь день: графики отключений

    Жители Днепра в очередной раз останутся без света.

    Сегодня 07:00
    8
    просмотров
    Погода на 9 июля: в Днепре будет очень жарко
    Погода на 9 июля: в Днепре будет очень жарко

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    Из-под завалов Охматдета достали двоих детей и их маму
    Из-под завалов Охматдета достали двоих детей и их маму

    Под завалами больницы в Киеве нашли двоих детей и их маму.

    Вчера 22:00
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх