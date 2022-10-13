Пропал почти неделю назад: в Кривом Роге разыскивают 24-летнего мужчину

Полиция в Кривом Роге разыскивает 24-летнего Арсена Матвиенко. 6 октября мужчина ушел из дома и не вернулся. Никакой связи с ним нет.

Приметы: внешне 25-30 лет, рост 180 см, крепкое телосложение, волосы короткие.

На нем были одеты: синие джинсы, серая куртка и черные туфли. У него с собой была синяя сумка.

Если вы видели Арсена или знаете, где он может находиться, звоните по телефонам (068) 021-59-13, (098) 639-39-62 или 102.

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