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  • Пропал еще в начале марта: на Днепропетровщине разыскивают 32-летнего мужчину

Пропал еще в начале марта: на Днепропетровщине разыскивают 32-летнего мужчину

Сегодня 12:50
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Криворожские полицейские разыскивают 32-летнего Романа Ставицкого.

Новости Днепра про Пропал еще в начале марта: на Днепропетровщине разыскивают 32-летнего мужчину

Мужчина пропал в начале марта 2023 года. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 180 см, крепкого телосложения, лицо овальное, волосы темные короткие.

Был одет в зеленую куртку, зеленую футболку, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (0564) 92 49 08, 0(564) 92-49-09, 067-568-90-99 или 102.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про Пропал еще в начале марта: на Днепропетровщине разыскивают 32-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Пропал еще в начале марта: на Днепропетровщине разыскивают 32-летнего мужчинуРусский

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