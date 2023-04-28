Пропал еще в начале марта: на Днепропетровщине разыскивают 32-летнего мужчину

Криворожские полицейские разыскивают 32-летнего Романа Ставицкого.

Мужчина пропал в начале марта 2023 года. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 180 см, крепкого телосложения, лицо овальное, волосы темные короткие.

Был одет в зеленую куртку, зеленую футболку, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (0564) 92 49 08, 0(564) 92-49-09, 067-568-90-99 или 102.

Важна любая информация!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: