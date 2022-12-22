Пропал еще в 2006 году: на Днепропетровщине разыскивают 52-летнего мужчину

Нужна помощь!

В Днепропетровской области разыскивают Сергея Владимировича Хрюнина.

Мужчина исчез еще в августе 2006 года. Сейчас ему может быть 52 года.

Об этом сообщает «Информатор».

Сергей Владимирович жил на улице 8-го Марта в Слобожанском.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом в полицию по телефону (096) 285-80-00.

Любая информация может быть полезной!

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