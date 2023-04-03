Пропал еще 24 марта: на Днепропетровщине до сих пор разыскивают 76-летнего дедушку

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Полиция разыскивает без вести пропавшего 76-летнего Владимира Пчельникова.

Еще 24 марта около 13:00 дедушка вышел из своей квартиры по ул. Атаманской в ​​Никополе и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 75-80 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы длинные седые, имеет проблемы с памятью, плохо ориентируются в пространстве.

Был одет в черную кепку, длинное пальто темно-серого цвета, брюки черного цвета, зимние сапоги темного или коричневого цвета.

Если вы видели дедушку или знаете, где он может быть, сообщите по номеру 095-075-07-90 или на линию «102».

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