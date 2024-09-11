Пропал безвести 5 дней назад: на Днепропетровщине разыскивают 14-летнего парня

В Новомосковском районе пропал 14-летний Евгений Лосев.

В Днепропетровской области разыскивают 14-летнего Евгения Лосева, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Предварительно известно, что 6 сентября он ушел из дома, расположенного в селе Орловщина Новомосковского района.

Об его исчезновении сообщили сегодня, 11 сентября. По состоянию на 18:00 место его пребывания неизвестно. Предварительно известно, что Евгений может находиться в городе Никополе.

Приметы: рост 164см, худощавый, глаза светло карие, волосы темные короткие.

Был одет: синие спортивные шорты, красная футболка, черная кофта с капюшоном (оверсайз) с белой надписью, кроссовки Nike серые. При себе мог иметь сумку через плечо черного цвета.

Если вам известна любая информация, которая может помочь в розыске несовершеннолетнего Евгения Лосева, сообщайте в Новомосковский районный отдел полиции по телефонам: (098)-633-06-69, (097) 696-53-81 или «102».

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