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Пропал без вести: в Днепре больше недели разыскивают 45-летнего мужчину

Сегодня 07:39
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В Днепре разыскивают 45-летнего Виталия Затернянского.

Новости Днепра про Пропал без вести: в Днепре больше недели разыскивают 45-летнего мужчину

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

24 июня около 08:30 мужчина вышел с места своего жительства в Новокодакском районе Днепра, и на данный момент его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 168 см., среднего телосложения, волосы светлые короткие.

Одет: джинсы черного цвета, футболка белого цвета, черная кепка.

Если Вам известна информация о возможном местонахождении 45-летнего Виталия Затернянского, сообщайте полиции по телефонам: 097-138-78-37, 099-050-13-94 или 102.

Напомним, на Днепропетровщине уже несколько дней разыскивают 88-летнюю Любовь Панасовную Рыбалку.

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